¿Vamos por más?: Aparece un tercer monolito metálico, esta vez en la cima de una montaña de California





03/12/2020 - 10:08:52

Un monolito metálico similar a los encontrados anteriormente en el desierto de Utah, en EE.UU., y cerca de la ciudad rumana de Piatra Neamt, apareció en el estado de California. La extraña estructura, fue hallada la mañana de este miércoles en la cima de la montaña Pine Mountain, cerca de la localidad de Atascadero, adonde decenas de excursionistas locales ya hicieron el viaje para verla y publicaron sus fotos y videos en las redes sociales, informa The Atascadero News. "Estaba caminando esta mañana por el Stadium Park, lo cual hago una vez a la semana, y mientras caminaba por el sendero me sorprendió ver algo brillante en la cima de la colina", afirmó a los medios locales Ronelle Volk, de la ciudad de Paso Robles. "Cuando llegué a la cima, encontré un prisma triangular", agregó. La estructura, de unos 3 metros de alto y unos 45 centímetros de ancho, supuestamente está hecha de acero inoxidable. A diferencia del monumento de Utah, este monolito, que pesa unos 90 kilos, no está firmemente fijado al suelo y podría ser derribado con un fuerte empujón. Por el momento, no se sabe quién instaló el monumento. Las autoridades de la ciudad fueron informadas de la presencia del objeto, pero no hay información actual sobre el futuro del monolito. En cuanto al origen y autores de los monolitos de Utah y Piatra Neamt, tampoco han sido confirmados. Las suposiciones más creativas sobre su propósito apuntaban a una "súper arma alienígena" o un "dispositivo de la NASA". El monumento del desierto de Red Rock fue desmontado durante la noche del 27 de noviembre por un grupo de 4 personas. "Quitamos el monolito de Utah porque hay claros precedentes de cómo compartimos y regularizamos el uso de nuestras tierras públicas, la vida silvestre, las plantas nativas, las fuentes de agua dulce, y los impactos humanos sobre ellas", explicó el guía especializado en turismo de aventura, Sylvan Christensen y agregó: "Estamos perdiendo nuestras tierras públicas y cosas como esta no ayudan". Mientras, su 'gemelo' rumano desapareció esta semana de manera poco clara.