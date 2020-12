El TSJ ordena que juez de La Paz remita investigación contra Evo





03/12/2020 - 09:23:24

Correo del Sur.- La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró competente para tramitar el proceso penal en contra del expresidente Evo Morales, denunciado en la Fiscalía de La Paz, por los delitos de terrorismo y sedición, por el audio en el que ordenaba cercar ciudades en noviembre de 2019. El abogado de Morales, ahora Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, había planteado un incidente de inhibitoria para que el juez de La Paz remita este caso a Sucre para un juicio de responsabilidades. El proceso, por decisión del Ministerio Público ya estaba con imputación contra Evo Morales, pero tras la victoria del MAS en las elecciones del 18 de octubre, el caso dio un giro de 180 grados y la justicia no solo anuló una orden de aprehensión sino también la imputación en contra del exmandatario. El argumento de la defensa para pedir el traslado del proceso contra el expresidente al TSJ, es que el presunto hecho delictivo, el audio de la conversación entre Morales y el dirigente Faustino Yucra para cercar las ciudades, lo habría cometido siendo todavía Presidente, entre el 12 al 17 de noviembre, por lo que ameritaba un juicio de responsabilidades. La denunciante la ahora exsenadora, Carmen Eva Gonzáles, había pedido que Morales sea procesado en la vía ordinaria porque la conversación telefónica con Yucra, motivo del proceso penal, lo cometió cuando dejó la Presidencia. INCIDENTES Cuando el Ministerio Público ya admitió la denuncia y presentó la imputación contra Morales, Chávez, su entonces abogado, planteó varios incidentes, uno de ellos ante el TSJ, para que a través de su Sala Penal ordene al juez de la causa en La Paz de que se inhiba del conocimiento de esta denuncia. Según conoció extraoficialmente CORREO DEL SUR, la defensa del exmandatario alega que cuando se produjo la conversación entre Morales y Yucra, el primero continuaba siendo Presidente, porque recién el 21 de enero, la Asamblea Legislativa Plurinacional aceptó su renuncia. Empero, la senadora Jeanine Áñez asumió como presidenta el 12 de noviembre. El caso llegó a la Sala de los magistrados Edwin Aguayo y María Cristina Díaz, que no pudieron resolver nada en sí por tener criterios diferentes y convocaron a un tercer magistrado, su colega de la Sala Civil, Juan Carlos Berríos. Este diario conoció que Díaz, en base a un análisis técnico jurídico, dispuso que el caso continúe tramitándose en la vía ordinaria, debido a que no existe un requerimiento del Fiscal General del Estado y la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea considerado como un juicio de responsabilidades en el alto tribunal de justicia del país. Sin embargo, su colega Aguayo votó porque el juez del Tribunal Departamental de La Paz se inhiba de conocer esta causa y remita la denuncia al TSJ para que se tramite como juicio de responsabilidades. Ante la existencia de dos proyectos divergentes, se convocó al magistrado Berríos, quien respaldó la posición de Aguayo, con lo la Sala Penal resolvió ordenar al juez de La Paz, inhibirse de conocimiento y que la substanciación del proceso pase a la Sala Penal del TSJ. El caso del audio-terrorismo se encuentra en la incertidumbre, después que la justicia en La Paz determinó anular el mandamiento de aprehensión y la imputación contra Morales y el fiscal general Juan Lanchipa dejó en manos de la comisión de fiscales decidir si corresponde la prosecución de esta investigación. Faustino Yucra anuncia proceso contra fiscales El exdirigente cocalero Faustino Yucra, anunció el martes que no solo procesará al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, sino también a los fiscales de materia que abrieron investigaciones en su contra, supuestamente sin pruebas por hechos de terrorismo y sedición, a raíz de la revelación del audio de una conversación con Evo Morales para cercar a las ciudades en noviembre de 2019. Yucra, que se apersonó al TSJ para conocer la resolución de la sala Penal respecto al proceso contra Evo Morales y con esa prueba, dijo que procesará a los fiscales que lo investigaron sin tener pruebas ni evidencias de las denuncias de los exministros de la expresidenta Jenine Áñez. “Vamos a hacer un proceso a todos los fiscales que actuaron en nuestra contra, mintiendo, haciendo aparecer pruebas falsas, vamos a hacer hasta las últimas consecuencias”, remarcó.