Dirigente justifica motín policial y pidió que no prendan fuego con investigaciones a uniformados





03/12/2020 - 08:49:31

El Deber.- La dirigente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol), Cecilia Calani, justificó las acciones de sus camaradas que se amotinaron en noviembre del año pasado y dijo que “no prendan fuego” con las investigaciones contra los uniformados responsables de esa acción, que dio paso a la renuncia del expresidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García y sus ministros. “Aquello ha nacido por un gobierno que ha sabido manejar muy mal en su momento. No ha respetado al 21F. Y quería perpetuarse prácticamente en el Gobierno”, señaló la dirigente. Recordó que le había pedido al anterior Gobierno de Morales que, así como entró por la puerta, se vaya por la puerta. “Tenía esa oportunidad de abandonar o por lo menos, subsanar en su momento. Al margen de aquello, se ha reído”, manifestó. Ante la información de que la Fiscalía policial estuviera iniciando una investigación sobre el motín promovido por los uniformados, a denuncia del exministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió un análisis más somero de la situación, al interior de la fuerza del orden. “A las autoridades (les pido) que analicen bien y no prendan fuego. Porque eso sería un paso muy difícil de vivir para el país. Recuerden que ha venido el nuevo Gobierno que ingresó (del Movimiento Al Socialismo) con dos versiones: una de que se iba a vengar y otra que no iba a haber venganza”, manifestó en una declaración realizada en Sucre a Iván Ramos, director de Periodismo que Cuenta.