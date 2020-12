Fiscalía observa y devuelve denuncia por supuesto golpe de Estado





03/12/2020 - 08:09:05

Correo del Sur.- La denuncia presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra Luis Fernando Camacho, su padre y exjefes de las Fuerzas Armadas y la Policía por un supuesto “golpe de Estado”, fue rechazada por el Ministerio Público, debido que los hechos delictivos denunciados no fueron individualizados. De acuerdo con la carta con la que la Fiscalía devuelve la denuncia a la exasambleísta, “se ha establecido que no se tiene una relación tácita, clara ni los elementos necesarios para tomar una decisión, toda vez que se hace una mención general en lo que respecta a la participación de los denunciados en el hecho”. “Asimismo, se señalan circunstancias de tiempo, lugar y forma diferentes sobre la presunta comisión del hecho ilícito, lo que conlleva a que la relación fáctica no sea clara”, agrega la misiva, según reporta El Deber. La notificación fue confirmada por Jorge Silva, abogado de la denunciante, quien expresó su extrañeza por la observación, pues –considera–que cumplieron con todas las formalidades al presentar la denuncia. Anticipó que las observaciones serán subsanadas para volver a presentar la denuncia, este jueves. La exdiputada Patty, en un contacto con los medios de comunicación, reiteró su pedido a la Fiscalía de investigar los hechos y acusó a esta institución de querer “tapar el sol con un dedo”. “La Fiscalía tendrá que dar la sanción que corresponda a los implicados”, declaró. Según el documento enviado a la Fiscalía de La Paz, Lidia Patty interpuso una denuncia “por los hechos ilícitos de terrorismo, sedición y conspiración, que han causado conmoción social en nuestro país” contra el expresidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho; su padre y los exjefes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y de la Policía, Yuri Calderón.