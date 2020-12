Putin ordena empezar vacunación gratuita a gran escala contra el coronavirus con la Sputnik V la próxima semana





02/12/2020 - 18:05:18

RT.- El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado empezar la próxima semana la vacunación a gran escala contra el coronavirus con el fármaco Sputnik V, que será gratuito para la población y tendrá carácter voluntario. "Más que 2 millones de dosis han sido producidas o serán producidas en los próximos días, la producción de la primera vacuna contra el coronavirus registrada en el mundo, Sputnik V, alcanzará este nivel", declaró el mandatario en el marco de una videoconferencia, agregando que esto permite empezar la vacunación a gran escala en el país. Al principio, serán inoculados médicos y maestros. "Si usted considera que hemos llegado a este paso, le pido organizar el trabajo de tal manera que a finales de la próxima semana comencemos esta vacunación a gran escala", dijo Putin, dirigiéndose a la vice primera ministra rusa, Tatiana Gólikova. En respuesta, Gólikova afirmó "estar segura de que comenzarán todas las actividades preparatorias para informarle a usted [a Putin] sobre la disposición de empezar [la vacunación] la próxima semana". No obstante, el presidente ruso pidió no informar, sino ya empezar la vacunación. "Empecemos el trabajo a gran escala", ordenó. Características de Sputnik V Sputnik V utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad26 y Ad5, que se aplican en dos inyecciones. Esta solución no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales, que no multiplican y resultan completamente seguros para la salud. De hecho, el fármaco se basa en una plataforma de dos vectores ya existente con la que ya se crearon otras vacunas.