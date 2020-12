Venezuela seguirá adelante con las elecciones del domingo a pesar de las amenazas de la comunidad internacional





02/12/2020 - 18:01:21

Europa Press.- La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tania D'Amelio, ha garantizado este miércoles que el país "no se detendrá" a pesar de las amenazas de la comunidad internacional de no reconocer los resultados de las elecciones previstas para el 6 de diciembre. En este sentido, ha recordado que no es la primera vez que gobiernos extranjeros "buscan desconocer los resultados de los procesos electorales venezolanos" y ha señalado que esto ya sucedió en 2017. "Y ahí está la Asamblea Nacional Constituyente legislando, controlando, aprobando el presupuesto de la nación", ha señalado. "Venezuela no se ha paralizado por eso", ha insistido antes de recalcar que "quisieron desconocer también al presidente constitucional, Nicolás Maduro". Además, ha indicado que "cada uno de los países tendrá que dirimir y resolver sus conflictos internos de otra manera y dejar que Venezuela avance". "El 5 de enero de 2021 se instalará la nueva Asamblea Nacional aprobada por el pueblo venezolano y que será prueba de la institucionalidad de este país", ha dicho en declaraciones a la agencia de noticias Sputnik. Mientras, un sector de la oposición venezolana ha llamado a no votar y rechazar los resultados de los comicios de este domingo. D'Amelio ha afirmado que existe un sector que "apuesta por la desestabilización" del país y que arremete contra sus procesos electorales. "Ese pequeño grupúsculo de oposición que está llamando a que no se hagan las elecciones mandó a quemar las máquinas (de votación) en la Constituyente del 2017, (...) ese mismo sector es el que ha venido desestabilizando, llamando a la no participación durante todos estos procesos electorales", ha destacado. No obstante, ha reconocido que otro sector opositor busca la paz y la estabilidad del país caribeño.