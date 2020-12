La Eurocámara no manda observadores a Venezuela y se desmarca del viaje de diputados de Izquierda Unitaria





02/12/2020 - 17:46:46

Europa Press.- El Parlamento Europeo ha señalado este miércoles en una declaración que no ha enviado observadores internacionales a las elecciones legislativas de este domingo en Venezuela, marcadas por la ausencia de las principales formaciones opositores, y se ha desmarcado del viaje de algunos eurodiputados de la Izquierda Unitaria, entre los que se encuentra el parlamentario de IU, Manu Pineda. En un comunicado de su comisión de Asuntos Exteriores, la Eurocámara explica que no desarrollará ninguna misión de observación electoral en Venezuela y, por tanto, no hará comentarios sobre el proceso ni sobre los resultados. "Ningún miembro del Parlamento Europeo ha recibido mandato para ejercer de observador ni comentar sobre el proceso electoral en nombre de la Cámara", señala el comunicado firmado por el presidente de la comisión, David McAllister, por lo que indica que cualquier viaje de los eurodiputados se hace por cuenta propia. "Si algún eurodiputado decide observar estas elecciones lo hará por propia iniciativa y en ningún caso podrá vincular sus posibles declaraciones o actuaciones con el Parlamento Europeo", añade el texto. El Servicio Exterior que dirige Josep Borrell renunció a enviar observadores hace semanas tras fracasar la misión diplomática que propuso al Gobierno de Nicolás Maduro un retraso electoral para generar espacio al diálogo y permitir que los comicios cumplieran las condiciones democráticas mínimas. Ante la negativa de Caracas, la UE considera que el proceso no cumple con las condiciones y las elecciones no serán "libres, transparentes y creíbles". Por su lado, un pequeño grupo de parlamentarios de la Izquierda Unitaria, entre ellos el español Manu Pineda, se ha trasladado hasta Venezuela. Desde el terreno, la irlandesa Clare Daly ha asegurado que se vive una campaña "vibrante" con gran participación de la "mayoría" de la oposición. "Borrell dice que no se dan las condiciones pero esto demuestra lo equivocado que está. Solo la mascota de la UE y Estados Unidos, Juan Guaidó, está boicoteando las elecciones", ha señalado.