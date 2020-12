Ronald Casso vuelve a la Gerencia de BoA





02/12/2020 - 17:02:01

La Paz, (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, posesionó este miércoles a Ronald Casso como gerente de Boliviana de Aviación (BoA), con el desafío de sacar a flote la aerolínea estatal que, producto de la mala administración del último año, no opera ni al 50% y tiene una deuda impositiva del 50 millones de bolivianos. Tras la posesión, Montaño sostuvo que, "después de 11 meses del golpismo", la administración de Jeanine Áñez "ha destruido la aerolínea" estatal bandera de Bolivia, privilegiando a líneas privadas, sobre todo durante la cuarentena por el coronavirus. "BoA ha sido una de las empresas bolivianas que ha surcado, no solamente nuestro territorio, sino también otros países (...). El gobierno de facto a BoA lo ha dejado con personas privadas, ha privilegiado a aerolíneas privadas durante la cuarentena (...).Le pido sacar a flote nuestra empresa para que volvamos a sentir ese orgullo", sostuvo Montaño. El Ministro de Obras Públicas explicó que, hasta octubre de 2019, BoA pagó al Estado boliviano 750 millones de bolivianos por concepto de recaudaciones impositivas, un logro que, en los últimos 11 meses, fue revertido, ya que en la actualidad adeuda 50 millones de bolivianos al fisco. También dijo que, de 130 vuelos diarios que realizaba la empresa en 2019, ahora no llega ni al 40% de esa cifra. Por su parte, Casso, quien dirigió la aerolínea estatal más de una década, desde su creación hasta noviembre de 2019, sostuvo que "es triste" enterarse lo que ocurrió con la empresa durante los últimos 11 meses, por lo que su reto será reconstruir la aerolínea para el beneficio de la población. Aseguró su mayor esfuerzo y compromiso para sacar a flote la aerolínea estatal. Casso es licenciado en Ciencias y Artes Militares Aeronáuticas - Oficial Aviador de la Fuerza Aérea (con el rango de teniente coronel), magíster en Administración y Dirección de Empresas con especialidad en Marketing e ingeniero en Sistemas Electrónicos.