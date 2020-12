Suman denuncias de nepotismo en varios ministerios y el MAS pide informe





02/12/2020 - 16:53:11

Opinión.- Después del escándalo que desembocó en el cambio del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos denunció este miércoles un caso de nepotismo en el Ministerio de Trabajo, en el que presuntamente la ministra Verónica Navia designó a su hermano en un alto cargo en esa cartera. No obstante, la senadora cochabambina especificó que ayer el hermano presentó su renuncia, presuntamente alertado de que se le iba a denunciar. “Presentó su dimisión, pero el hecho fue consumado", dijo Barrientos a tiempo de anunciar que pedirá un informe escrito ya que existe documentación que prueba su denuncia. En otro caso, según, Detrás de la Verdad, el hijo del ministro de Salud, Edgar Pozo, también fue designado como Jefe Jurídico de la Caja Nacional de Salud (CNS), días después de la posesión de la autoridad en la cartera de salud. Sin embargo, una funcionaria del Ministerio de Salud, que prefirió mantener su nombre en reserva, explicó a OPINIÓN que el hijo de Pozo trabajaba en la Caja de Salud, pero que renunció hace meses. Añadió que los datos de la página de la Contraloría suelen actualizarse con demora puesto que los funcionarios, una vez fuera de sus cargos, tienen hasta dos meses para dar de baja sus declaraciones juradas. OPINION revisó el sitio web de la página y verificó que el nombre de Edgar Luis Pozo Goytia figura como trabajador en la Caja Nacional de Salud y su declaración jurada data del 11 de noviembre del presente año. También se conoció otra denuncia que involucra al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuya esposa trabaja presuntamente en AGETIC, aunque aparentemente desde noviembre del año pasado. La diputada de Creemos, Kalinhe Moreno, pidió al presidente Luis Arce, destituir a los ministros de Gobierno y Salud por tener a familiares en cargos del Estado. Petición de informe Los asambleístas de CC están solicitando, mediante una petición de informe, que los ministros del Ejecutivo expliquen respecto a los presuntos casos de nepotismo en cada cartera del Estado. "Estamos pidiendo las peticiones de informe a todos los ministros y ministras para saber en qué otros lugares se está procediendo a tener casos de nepotismo, faltas en lo que se refiere a las características de la persona que debe ocupar un cargo, por ejemplo si un ingeniero agrónomo es director de ENDE, por supuesto que eso no puede pasar", indicó Barrientos. En relación a su petición, la senadora manifestó que su intención es que las personas contratadas cumplan a cabalidad los requisitos de los cargos. Asimismo, Barrientos aseguró que en Comunidad Ciudadana siguen recibiendo denuncias y en ese marco invitó a la población a hacerles llegar otras quejas similares a sus páginas oficiales para que tomen conocimiento y fiscalicen sobre el asunto. MAS pedirá informes En el Movimiento Al Socialismo (MAS) también hay preocupación sobre las denuncias. El diputado del MAS, Juanito Angulo, anunció una petición de informe escrito a los 17 ministros sobre presuntos casos de nepotismo: "No se tolera al que comete estos hechos", dijo.