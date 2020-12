Creemos, CC, Sol.bo, UN y otras siglas forman alianza para las subnacionales en el departamento de Beni





02/12/2020 - 16:40:59

Página Siete.- Al menos siete organizaciones políticas, entre las cuales están: Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, Soberanía y Libertad (Sol.bo) y Unidad Nacional (UN), conformaron una alianza en el departamento del Beni para participar en las elecciones subnacionales del 7 de marzo, dio a conocer el diputado de Creemos Fernando Llápiz. Al momento los comités políticos ultiman detalles para definir el nombre del bloque y firmar el documento que oficializará este acuerdo. Se prevé que hasta el fin de semana se presente oficialmente la coalición. “Esta alianza esta constituida por Comunidad Ciudadana, Creemos, Hagamos Historia, Sol.bo, Unidad Nacional, Hagámoslo por Trinidad y Construyendo Futuro. También hay líderes regiones que están siendo parte de esta alianza, como es Sandro Giordano y Pepe Roca. La alianza ya se ha dado”, declaró a Página Siete el legislador La semana pasada, el líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, adelantó que CC y la sigla a la que representa conformaron la unidad para los comicios municipales y de Gobernación en Beni. Por su parte, desde Comunidad Ciudadana señalaron que la unidad solo era entre parlamentarios de ambas siglas. No obstante, Llápiz confirmó que se concretó la alianza entre varias agrupaciones políticas en la región beniana. Asimismo, indicó que para la elección de la o el candidato a gobernador se hará una encuesta y se apoyará al que tenga mayor respaldo. En los referido a los municipios, dejarán la elección a los representes de las siglas. “En este momento no se puede prescindir de nadie, por eso fue que se hizo el intento, múltiples veces, de contactar a Demócratas y a MNR (…), pero lamentablemente no tuvimos nunca una respuesta y ni un justificativo del por qué no quisieron asistir a tratar de dialogar para formar un frente único”, complementó el parlamentario. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) aún tiene seguidores en esa región. La senadora beniana de CC, Cecilia Moyoviri, manifestó que los coordinadores departamentales deberán oficializar la alianza, sin embargo, sostuvo que la unidad es algo muy positivo para encarar los comicios subnacionales en su región. “Los partidos debemos unirnos para hacer un solo frente en Beni, que es lo más importante, porque lo que queremos es el bien de nuestro departamento, de toda nuestra región y de nuestras comunidades”, enfatizó la indígena.