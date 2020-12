Bancos saturados: Gobierno habilita más de 7.000 puntos para cobrar el Bono Contra el Hambre





02/12/2020 - 15:57:59

La Paz, (ABI).- El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó este martes que hay más de 7.000 puntos habilitados para cobrar el Bono Contra el Hambre, tanto en las ciudades como en el área rural, por lo que pidió evitar las aglomeraciones y cuidar su salud. En las últimas horas, las filas en los bancos eran inacabables y se llegó a descuidar las restricciones por el coronavirus. "No solamente el Banco Unión efectúa el pago del Bono Contra el Hambre (...), tenemos más de 7.000 puntos a nivel urbano y rural", dijo la directora de Pensiones, Patricia Mirabal, a propósito de las largas filas que se formaron en el inicio del pago de ese bono de 1.000 bolivianos. Ese beneficio llegará a unos 4 millones de ciudadanos de entre 18 y 59 años que no reciben sueldo del sector público o privado ni pensión o renta de la seguridad social. "También es importante señalar que no solamente están las entidades de servicio financiero, sino, también 1.005 puntos de cobros habilitados en el área rural (cooperativas y mutuales) a los cuales nuestros beneficiarios pueden acudir", agregó Mirabal. Además, la autoridad pidió a los beneficiarios del bono revisar el cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía para evitar colas y aglomeraciones, tomando en cuenta que persiste el riesgo de contagios de coronavirus en el país. Del 1 al 14 de diciembre pueden cobrar las personas cuyas edades están entre los 59 y 50 años; del 15 al 28 de diciembre, las personas de 49 a 40 años; del 29 de diciembre al 11 de enero de 2021, las personas de 39 a 30 años; y del 12 al 26 de enero, las personas de 29 a 18 años. Las personas que no cobraron el bono de acuerdo con ese cronograma podrán hacerlo desde el 27 de enero al 1 de marzo de 2021. El Bono Contra el Hambre es una ayuda social frente a las necesidades que causó la pandemia de COVID-19 en los sectores más vulnerables de la población.