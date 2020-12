Creemos denunciará ante la ONU y UE que existe cacería contra opositores en Bolivia





02/12/2020 - 12:09:21

Erbol.- La bancada de Creemos anunció este miércoles que denunciará ante la Alta Comisionada de ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Unión Europea (UE), además de otros organismos, la persecución política que considera está ejecutando el MAS contra opositores como Luis Fernando Camacho. “Estamos haciendo una denuncia a la señora Bachelet para que ella esté informada de la persecución y la cacería contra la oposición que está empezando a trabajarse en Bolivia, a partir de una nueva narrativa donde se están tratando de tergiversar los hechos esto no tiene ninguna base real (…) Estamos haciendo también la denuncia a los otros parlamentos internacionales, Unión Europea”, dijo la senadora Centa Rek junto a su bancada. Los legisladores de Creemos expresaron su respaldo a la Luis Fernando Camacho, luego de que éste fue denunciado por una exdiputada del MAS por delitos de sedición y terrorismo, debido un presunto “golpe de Estado” en 2019. Los parlamentarios opositores rechazaron que el MAS intente instalar la narrativa de que hubo un “golpe de Estado”, cuando consideran que en la realidad hubo un fraude electoral. Recordaron palabra de Luis Arce antes de ser presidente, cuando afirmó que el gobierno de Jeanine Añez era transitorio constitucional, con lo cual Creemos descartó que haya existido un “golpe de Estado”. La senadora Rek señaló que en las denuncias ante organismos se establecerá que el MAS intenta realizar acciones penales sobre hechos ficticios. También manifestó que se incluirá la persecución de que estarían siendo objeto las Fuerzas Armadas y la Policía. “Nuestra defensa va a ser firme. No somos tibios, somos personas comprometidas con la libertad, con los derechos humanos y acá no se juega sólo la libertad de Luis Fernando Camacho, que la merece porque es lo único que hizo fue representar el derecho de los bolivianos y la dignidad de los bolivianos, se juega la libertad de todo el pueblo de Bolivia”, agregó.