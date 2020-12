Aprueban la carne cultivada: Singapur se convierte en el primer país en regular la venta de comida de laboratorio





02/12/2020 - 11:33:54

La carne cultivada en laboratorio ha recibido por primera vez aprobación para venderse al público. Singapur es el primer país en regular la venta de esta comida elaborada a través del cultivo de células y que evita el sacrificio de animales. Eat Just es la compañía que ha recibido la aprobación, una startup de San Francisco que podrá vender sus "nuggets de pollo" creados en laboratorio, informa Xataka. La Agencia para la Seguridad Alimenticia de Singapur ha realizado un análisis para comprobar si la carne es apta para consumo y ha determinado que sí, por lo que permitirá a Eat Just vender su "carne" bajo la nueva marca "GOOD meat", creada especialmente para la ocasión. No sacrificar animales tiene un precio Al contrario que la carne de origen vegetal de Beyond Meat o Impossible Foods, que ya puede encontrarse ampliamente, el producto de Eat Just no se basa en plantas, sino que se cultiva a partir de células musculares animales en el laboratorio. Por lo que su origen es totalmente animal y no sería apta para veganos. Eat Just califica el anuncio como un "gran avance para la industria alimentaria mundial" y espera que Singapur sea el primero de muchos países en aprobar la venta de esta carne basada en células, con un origen más ético que la carne convencional. Además de Eat Just, otras compañías que ofrecen este tipo de carne son Future Meat y Memphis Meats. Pollo Cultivado La producción de carne de laboratorio es considerablemente más cara que la de origen vegetal. Según describe la BBC, Eat Just explicaba que cada 'nugget' de laboratorio podía ascender a los 50 dólares. Es de esperar que a medida que empiece a estar disponible su coste caiga, pero previsiblemente nunca llegue a ser más barato que el pollo mejor elaborado. La empresa asegura que su carne de laboratorio es "más saludable y sostenible que la carne de pollo animal". Eat Just comunica que ha estado trabajando durante varios meses para elaborar toda la documentación necesaria para obtener la aprobación. Hasta la fecha se han realizado más de 20 líneas de producción en biorreactores de 1200 litros y no se han utilizado antibióticos, según describe Eat Just. "Se incluyó detalles sobre la pureza, identidad y estabilidad de las células de pollo durante el proceso de fabricación, así como una descripción detallada del proceso de elaboración que demostró que el pollo cultivado recolectado cumplía con los controles de calidad del riguroso sistema de control de seguridad alimentaria", explica la compañía. Con el anuncio de Singapur, Eat Just prosigue su expansión por el país tras anunciar en octubre una asociación con el consorcio Proterra Asia, para construir y operar en el país-estado una planta de producción de proteínas de origen vegetal, con la que complementar su producción de carne basada en células animales, que también será producida allí.