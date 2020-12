Chile dice que no reconocerá los resultados en Venezuela e insiste en que Guaidó es la autoridad legítima





02/12/2020 - 09:52:08

Europa Press.- El ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Andrés Allamand, ha afirmado este martes que La Moneda no reconocerá los resultados electorales de las parlamentarias de este domingo en Venezuela y ha insistido en que la "autoridad legítima" de ese país es el líder opositor y actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. "Seguimos trabajando bajo la premisa de que la autoridad legítima que existe en Venezuela es Guaidó", ha dicho Allamand durante una conferencia de prensa celebrada en Bruselas, con motivo de la gira europea que está llevando a cabo, informa la emisora Radio Universidad de Chile. En ese sentido, Allamand ha remarcado que Chile seguirá reconociendo al líder opositor como presidente de Venezuela, incluso si pierde su escaño como diputado de la Asamblea, cosa probable pues Guaidó ha decidido no concurrir a dichos comicios, alegando que se producirá un supuesto "fraude". A cambio, Guaidó está promoviendo una consulta popular entre los detractores del Gobierno de Maduro, con la que pretende lograr legitimidad internacional como autoproclamado "presidente encargado", después de un año en el que su liderazgo al frente de la oposición ha sido cuestionado. Allamand ha ido un paso más allá y ha pedido ante diputados y diplomáticos de la Unión Europea, que la comunidad internacional también rechace los resultados de estas elecciones, a las que una parte de la oposición ha decidido no presentarse.