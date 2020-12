Demandan al ministro de Salud de Colombia por no exigir prueba de Covid-19 a los viajeros





02/12/2020 - 09:42:11

Europa Press.- Un ciudadano colombiano ha presentado un recurso de desacato contra el ministro de Salud, Fernando Ruiz, al considerar que no había respetado el fallo judicial que obligaba a la cartera exigir pruebas de coronavirus a aquellos viajeros extranjeros que llegaban al país. "El anuncio del ministro básicamente es el no respeto por los fallos judiciales, está claro que el juzgado 11 de lo administrativo de Bogotá ordenó la práctica de la prueba PCR a todos los viajeros internacionales que ingresen al país", ha lamentado Alberto González Mebarack, el abogado que ha presentado este recurso. La Justicia colombiana dio la razón a González Mebarack cuando presentó una tutela contra el Ministerio de Salud hace unas semanas, después de que la cartera decidiera no exigir a quienes llegaban desde el exterior ningún tipo de prueba. "Cuestionar esta decisión es desconocer la función jurisdiccional de administrar justicia de los jueces en el país, máxime cuando está probado en el fallo de tutela el riesgo a la vida y a la salud", ha explicado González Mebarack, según publica el periódico colombiano 'El Tiempo'. Ante esta acción de tutela, el ministro Ruiz solicitó al tribunal una aclaración con respecto al "tiempo bajo el cual se debería tomar esta medida" y "bajo qué criterios epidemiológicos". Hasta entonces, zanjó, "la gente no necesita la prueba PCR para ingresar a Colombia". En paralelo a esta situación, el Ministerio de Colombia ha informado este martes del fallecimiento de 36.934 personas a causa del coronavirus, que deja en el país hasta el momento 1.324.792 casos acumulados. En las últimas 24 horas, las autoridades han registrado 7.986 nuevos contagios y 168 fallecidos, mientras que la cifra de recuperados asciende a 1.217.647. Los casos activos han sido cifrados en 67.120. Bogotá continúa siendo la región con mayor incidencia de la pandemia, con más de 377.200 casos acumulados, de los cuales hay casi 350.000 recuperados, y más de 8.500 fallecidos. Antioquia, con más de 215.400 casos acumulados, y Valle del Cauca, con cerca de 108.950 contagios, son el resto de territorios más afectados.