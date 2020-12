Países de la CAN aprueban Carta Ambiental Andina





01/12/2020 - 20:08:46

Los países de la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú aprobaron este martes la Carta Ambiental Andina, la cual permitirá el desarrollo de acciones conjuntas para hacer frente a los problemas derivados del cambio climático.



En el marco de la XXV Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, el presidente de Colombia, Iván Duque, quien ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina, destacó que la Carta es el primer instrumento multilateral en la región y surge para enfrentar unidos los efectos del cambio climático, labor que indicó, se logrará protegiendo nuestra biodiversidad.



“Esta carta se convierte en bandera, faro, guía de lo que serán las acciones de política pública, que involucra a los jefes de Estado, cancilleres, ministros de ambiente y a todos los ministerios que tienen concatenación transversal. Quiero hacerle un reconocimiento al secretario general, Jorge Hernando Pedraza que interpretó el sentimiento de los presidentes cuando dijimos que esto debía ser un objetivo para el año 2020”, señaló el mandatario.



Participaron en la reunión, la canciller de Colombia, Claudia Blum, presidenta del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, de Ecuador, Luis Gallegos y de Perú, Elizabeth Astete.



El secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza afirmó que la suscripción de este acuerdo representa un nuevo hito histórico en el proceso de integración y resaltó que este tema vuelva a formar parte de la agenda del organismo. Asimismo, agradeció al mandatario colombiano y a la PPT por su firme compromiso con la Comunidad Andina y el permanente respaldo a su gestión.



“Hoy estamos ante la segunda oportunidad que la tierra nos da. No tener el planeta a nuestro servicio, sino estar nosotros a su servicio, es una de las principales lecciones que nos deja el coronavirus. Estoy convencido que nuestros aparatos productivos podrán seguir creciendo, generando bienestar a la ciudadanía y manteniendo políticas ambientales concurrentes con el cambio climático”, señaló.



Jorge Hernando Pedraza también anunció el inicio de un nuevo proyecto con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, para poner en marcha la Plataforma Tecnológica Ambiental Andina, que permitirá centralizar indicadores ambientales que estarán a disposición de los países de la CAN, convirtiéndose esta iniciativa, en un gran centro de alertas tempranas e información, para el control inmediato, ante las diferentes amenazas que afronta nuestro medio ambiente.



Detalló que la carta establece seis ejes temáticos: gestión integral de los recursos hídricos; conservación y uso sostenible de la biodiversidad; prevención y atención de desastres, incluyendo el manejo integral del fuego e incendios forestales; lucha contra la minería ilegal y sus delitos conexos; promoción de la economía circular y fortalecimiento de la gestión ambientalmente racional de sustancias químicas y desechos durante todo su ciclo de vida.

En tanto, los ministros de Ambiente de Bolivia, Juan Santos Cruz; de Colombia, Carlos Eduardo Correa; de Ecuador, Paulo Proaño y de Perú, Gabriel Quijandría se congratularon por este logro conjunto y reafirmaron su compromiso de continuar sumando esfuerzos para implementar acciones que puedan tener incidencia en los asuntos ambientales y de desarrollo sostenible.