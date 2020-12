Consejo de la Magistratura: Nos someteremos al debido proceso ante denuncia de Lima





01/12/2020 - 19:38:46

Erbol.- “Nos someteremos al debido proceso”. Así la presidenta del Consejo de la Magistratura, Dolka Gómez, anunció que los miembros de esa instancia asumirán la denuncia que presentó en su contra el ministro de Justicia, Iván Lima, con miras a un juicio de responsabilidades. La semana pasada, Lima presentó ante el Legislativo una denuncia para juicio de responsabilidades, en la cual se acusa a los tres consejeros de la Magistratura, Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel, por incumplimiento de deberes debido a que no implementaron la reforma del sistema penal en el plazo establecido. La consejera Gómez dijo este martes que no conoce aún la denuncia, pero que entretanto se continúa cumpliendo las funciones. “Primero conoceremos la denuncia, la analizaremos y luego asumiremos y nos someteremos al debido proceso. Estamos cumpliendo con las funciones que el Consejo de la Magistratura tiene desde el 2018”, dijo Gómez, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. Para resaltar su gestión, la presidenta del Consejo de la Magistratura señaló que en tres años se establecieron 508 jueces de carrera y se implementó la carrera judicial. El Ministro de Justicia ya cuestionó en reiteradas ocasiones el trabajo de los consejeros, debido a que no cubrieron oportunamente las acefalías en el Órgano Judicial y, recientemente, por el último nombramiento de jueces, el cual acusó de no seguir los criterios de meritocracia.