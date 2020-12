Fisicoculturista ruso se casó con su muñeca inflable





Infobae.- Ella lucía un vestido de novia blanco, con velo largo, y llevaba en sus manos un ramo de rosas blancas. Él, de impecable smoking negro. La pareja compartió su primer baile como marido y mujer frente a decenas de invitados que asistieron al gran día en Kazajstán: la boda de Yuri y Margo. Yuri Tolochko es un fisicoculturista ruso, que asegura que el romance con su muñeca sexual fue intenso durante el encierro por coronavirus y eso lo llevó a dar el “Sí, quiero” en un altar, con todos sus amigos de testigos y con sus ojos fijos en los de Margo. Tolochko, quien se identifica como pansexual, compartió momentos del gran día en su perfil de Instagram, con una frase que decía: “Ha sucedido. Continuará”, mientras mostraba el instante en el que le colocaba la alianza en el dedo de plástico de su novia. Luego del intercambio de anillos, comenzó la fiesta. Incuso el novio hizo un breve discurso en que habló del amor siente por Margo. “Tiene una personalidad ardiente, pero hay un alma tierna en su interior”, describió a su compañera. Y luego publicó en su cuenta de Instagram un video y fotos del gran casamiento. La pareja se comprometió en diciembre del año pasado, y Yuri dijo que su romance con su muñeca inflable floreció durante la cuarentena. Tolochko hizo pública su decisión de casarse con una muñeca híper realista en 2019 y, lo que parecía un juego para llamar la atención en sus redes sociales, se hizo realidad. Tolochko cumplió y celebró su amor por Margo con una gran fiesta de casamiento en la que no faltó nada. Sus 47 mil seguidores fueron, de alguna manera, también sus invitados al día más feliz de su vida. Describiéndose a sí mismo como un “maníaco sexy” en Instagram, Tolochko comparte imágenes del estilo de vida romántico de la pareja mientras toman un baño, disfrutan de paseos al aire libre o se quedan en la cama. En una publicación, escribe: “Las parejas necesitan hablar menos y conectarse más”. “Con tiempo y experiencia, Margo y yo nos dimos cuenta de que se necesitan más que palabras para tener una conversación. Tu pareja sin duda se merece lo mejor, pero tienen que hacer su parte”, dice en uno de sus posteos. Al contar cómo comenzó su relación, Yuri dijo que conoció a Margo en un club nocturno cuando la rescató de otro hombre. El coronavirus retrasó su boda original en el mes de marzo y luego fue pospuesta por segunda vez cuando Yuri fue atacado durante una manifestación en la ciudad de Almaty, dejándolo con una conmoción cerebral y la nariz rota. Al describir el ataque contra él, Yuri dijo: “Hace unos meses comencé a usar una imagen femenina para las actuaciones. Llamé a este personaje Amanda. A través de esta imagen, transmito ciertas ideas en nuestra sociedad. Así que fui golpeado”. De su relación con Margo, Yuri le dijo anteriormente al Daily Star: “Nuestra historia me enciende mucho más que el sexo en sí”. Continuó describiendo los aspectos más detallados de sus gustos sexuales, y agregó: “Me encanta ser torturado, puedo soportar bastante dolor. Yo también amo dominar. Margo es capaz de lo que otras personas no son capaces de hacer”. En Kazajstán, la boda podía celebrarse legalmente, ya que se consideraba que ambos cónyuges eran hombres y mujeres mayores de 18 años que habían dado su consentimiento. También reveló previamente cómo decidió que Margo debía someterse a una cirugía plástica a principios de este año.“Cuando le presenté su foto al mundo, hubo muchas críticas y ella comenzó a desarrollar un complejo por lo que decidimos hacernos una cirugía plástica”. “Fue en una clínica real con médicos reales. Ella ha cambiado mucho. Al principio, era difícil de aceptar, pero me acostumbré”, concluyó.