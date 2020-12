Requisitos y el cronograma de pagos del Bono Contra el Hambre





01/12/2020 - 18:52:39

La Paz, (ABI).- El Gobierno boliviano inició este martes el pago del Bono Contra el Hambre, de 1.000 bolivianos, que es un beneficio que busca cubrir las necesidades de las familias afectadas en su economía por la pandemia del Covid-19. Según información oficial del Ministerio de Economía, pueden cobrar el bono, por única vez, las y los ciudadanos mayores de 18 años cumplidos al 16 de septiembre de 2020, y menores de 60 años cumplidos al 1 de marzo de 2021, que no reciben sueldo del sector público o privado, ni pensión o renta de la Seguridad Social de Largo Plazo. Para cobrar el bono, los beneficiarios pueden optar por ventanilla en entidades financieras habilitadas, portando su cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir, o mediante abono a su cuenta en un banco autorizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). El cronograma de pagos del bono establece que, del 1 al 14 de diciembre de 2020, podrán cobrar las personas de 50 a 59 años de edad, mientras que, del 15 al 28 de diciembre, los ciudadanos de entre los 40 y 49 años. Además, del 29 de diciembre al 11 de enero de 2021, podrán cobrar el bono las personas de 30 a 39 años y del 12 al 26 de enero de 2021, los ciudadanos de entre 18 y 29 años. Los ciudadanos que pueden cobrar el Bono Contra el Hambre son los beneficiarios de los bonos Universal y Juana Azurduy, además de las personas con discapacidad moderada, grave, muy grave y no videntes (que tienen carnet de discapacitado), y los asegurados independientes en el Sistema Integral de Pensiones. El presidente Luis Arce instruyó al Ministerio de Economía extremar esfuerzos "para que ese bono llegue al último rincón del país, allá donde los bancos no han llegado, allá donde los servicios para poder pagar el bono no han llegado".