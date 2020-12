Gobierno inicia el pago del Bono Contra el Hambre de Bs 1.000 como ayuda frente a la pandemia





01/12/2020 - 17:47:08

La Paz, (ABI).- El presidente Luis Arce inauguró este martes el pago del "Bono Contra el Hambre" de 1.000 bolivianos como ayuda social frente a las necesidades que causó la pandemia de COVID-19 en los sectores más vulnerables de la población. Los dos primeros beneficiarios, de unos 4 millones de ciudadanos, recibieron ese bono de manos del Jefe de Estado en un acto simbólico celebrado en una sucursal del Banco Unión en la ciudad de La Paz. "Este bono que empezamos a pagar ahora a la gente más necesitada es una de las medidas que requería el país (...) como uno de los elementos centrales de reactivación" de la economía boliviana, dijo la autoridad. En su discurso, Arce encomendó al Ministerio de Economía que haga todos los esfuerzos para que ese beneficio llegue hasta el último rincón del país a propósito de las poblaciones rurales. "Allá donde los bancos no han llegado, allá donde los servicios para poder pagar el bono no han llegado. Hagamos los esfuerzos necesarios para que esa gente, esos bolivianos y bolivianas también reciban del Estado lo que se merecen para poder de alguna manera paliar toda el hambre que se ha vivido", señaló. Según el Ministerio de Economía, pueden cobrar el bono por única vez los ciudadanos mayores de 18 años (cumplidos al 16 de septiembre de 2020) y menores de 60 años que no reciben sueldo del sector público o privado ni pensión o renta de la seguridad social de largo plazo. No reciben el bono los trabajadores del sector público o privado ni las personas que reciben una pensión o renta ni aquellas que recibieron el Bono Familia. Los beneficiarios del "Bono Contra el Hambre" podrán cobrar ese beneficio en los bancos y entidades financieras habilitadas a nivel nacional con su cédula de identidad. También mediante el abono a una cuenta bancaria de una entidad autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).