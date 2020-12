Ministro de Justicia cuestiona que Consejo de la Magistratura designe jueces sin priorizar méritos





01/12/2020 - 12:56:28

La Paz, (ABI).- El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, cuestionó este martes que el Consejo de la Magistratura nombre a nuevos jueces sin tomar en cuenta los méritos profesionales ni el respeto a la carrera judicial para juzgados acéfalos de capitales y provincias. "Se nombra hoy a 145 jueces de la jurisdicción ordinaria. Esto no termina de resolver el problema de acefalías que tenemos en el país. Debemos lamentar que esta designación no tomó criterios de meritocracia, castigó a buenos jueces", aseveró. Criticó que jueces con reconocida trayectoria profesional no ocupen los mejores cargos en las ciudades y que, al contrario, sean enviados a las provincias. Ante esta situación, adelantó que presentará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para garantizar el respeto a la carrera judicial. La Sala Plena del Consejo de la Magistratura determinó el jueves 26 de noviembre la designación de egresados de la Escuela de Jueces del Estado (EJE). Con ese fin, en base a una lista de abogados egresados del Segundo Curso de Formación y Especialización Judicial en Área Ordinaria de la Escuela de Jueces del Estado, el pleno determinó para hoy la designación en los cargos acéfalos existentes en los nueve departamentos. "Es un avance. Al menos, no tenemos acefalías; pero, no podemos conformarnos con jueces mediocres, lo que necesitamos son jueces de excelencia, que garanticen al pueblo boliviano un servicio eficiente de la justicia y un servicio de calidad", indicó.