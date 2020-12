Presidente reitera a la Policía no alejarse del pueblo y respetar la Constitución e institucionalidad





01/12/2020 - 12:51:07

La Paz, (ABI).- El presidente Luis Arce pidió este martes a los flamantes egresados de la Academia Nacional de Policía (Anapol) nunca alejarse del pueblo al momento de ejercer sus funciones, además de respetar la institucionalidad y la Constitución Política del Estado. "Mucho éxito en su carrera profesional y no olviden nunca que se deben al pueblo boliviano y que el respeto a la institucionalidad, la Constitución Política del Estado, la ley orgánica y los reglamentos de la institución deben primar en el ejercicio de su trabajo profesional", dijo en un acto público. Reiteró un discurso anterior de que la Policía no debe olvidar sus raíces, por ello debe asumir con compromiso su servicio al país y al pueblo boliviano, a tiempo de recordar que algunos efectivos dieron la espalda a la población cuando se gestó el golpe de Estado en 2019, que dio paso al gobierno de facto de Jeanine Áñez. "Es importante que nunca nos alejemos de nuestras raíces y del pueblo boliviano, nunca más se debe dar la espalda al pueblo boliviano, porque a ellos nos debemos, porque de ellos venimos (...), cada uno de los miembros de la Policía boliviana provienen del seno mismo de nuestro pueblo, lo que pasó el año pasado, no debe volver a ocurrir en nuestro país", agregó. Recordó que la misión del Gobierno y sus instituciones es recuperar la democracia y la estabilidad económica del país, para ellos pidió el respaldo de la institución verde olivo.