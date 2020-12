Dos tercios de los niños en edad escolar carecen de acceso a Internet en el mundo





01/12/2020 - 10:59:04

Europa Press.- Unos 1.300 millones de niños de entre 3 y 17 años, es decir, dos terceras partes de los menores en edad escolar de todo el mundo, no tienen en su vivienda acceso a Internet, clave para poder seguir la educación a distancia ante las restricciones que puedan adoptarse para contener la pandemia de coronavirus. La proporción es similar si se observa la horquilla de jóvenes de 15 a 24 años, ya que 759 millones de ellos, el 63 por ciento en el total, no disponen de conexión en el hogar, según un informe conjunto del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La tasa se dispara en la zona occidental y central de África, donde hay 194 millones de niños sin acceso a Internet, el 95 por ciento del total, mientras que en el área sur de Asia y en el África oriental y meridional el dato es del 88 por ciento. En América Latina y el Caribe hay 89 millones de niños sin conectividad en el domicilio, el 49 por ciento. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, ha asegurado que los datos evidencian, más que una "brecha", un "precipicio digital" que impide a los niños y jóvenes no solo conectarse en un momento dado, sino "competir en la economía moderna". "Los aísla del mundo. Y en el caso de que se produzcan cierres de escuelas, como los que han sufrido actualmente millones de niños debido a la COVID-19, les lleva a perder la educación", ha advertirlo. A día de hoy, aún hay casi 250 millones de niños afectados por el cierre de escuelas en todo el mundo. La brecha digital perpetúa la desigualdad y, según la jefa de UNICEF, "le está costando el futuro a la próxima generación", especialmente cuando se trata de familias de zonas rurales o en situación vulnerable. Se estima que en los hogares más ricos un 58 por ciento de los niños tienen conexión en casa, frente al 16 por ciento de los hogares pobres. El secretario de la UIT, Houlin Zhao, ha incidido en que "la conexión de las poblaciones rurales sigue suponiendo un gran desafío", como lo demuestra el hecho de que mientras alrededor del 60 por ciento de los niños en zonas urbanas no tienen acceso a Internet, el dato se eleva a tres cuartas partes en áreas rurales. MÁS ALLA DE LA CONEXIÓN UNICEF y la UIT recuerdan en su informe que, más allá de la conexión, existen otros factores agravantes como la falta de asequibilidad y de seguridad de dicha conectividad y los deficientes niveles de conocimiento digitales de una elevada proporción de la población. Además, tener conexión en el hogar no garantiza poder acceder a ella debido a la presión de las tareas domésticas o del trabajo, la falta de dispositivos suficientes, los límites impuestos sobre las niñas o la falta de comprensión sobre cómo se puede acceder a las oportunidades en Internet.