Los sí y los no de las 16 certezas que tienen los médicos sobre el coronavirus





01/12/2020 - 10:06:34

Hace algún tiempo circula por las redes un punteo de 16 ítems adjudicado al doctor Faheem Younus, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Maryland (USA). El material resume una serie de recomendaciones y datos sobre el nuevo coronavirus. Y a pesar que los mensajes no son transcripciones literales de sus declaraciones, sí representan los conceptos que Younus publicó en su cuenta oficial de Twitter”. La publicación viral es un resumen de una serie de hilos de esta red social con contextualizaciones sobre la pandemia y desmentidas de desinformaciones que circulan en torno al coronavirus SARS-CoV-2, publica Infobae. Los SI 1 – Viviremos con COVID-19 durante meses. No lo neguemos ni tengamos pánico. No hagamos nuestras vidas inútiles y pendientes del virus. Aprendamos a ser felices y vivir con este hecho. 2 – El lavado de manos y mantener una distancia de protección de 2 metros son los mejores métodos para protegerse contra el virus. Si no tienes un paciente de C19 en casa, NO hay necesidad de desinfectar las superficies de tu casa. 3 – Es suficiente usar jabón normal contra C19, NO necesariamente jabón antibacteriano. El virus, de todos modos, NO es una bacteria. 4 – C19 se transmite a todas las personas. 5 – Llevar guantes es una mala idea; el virus puede acumularse en el guante, se puede transmitir fácilmente si tocas tu cara. Es mejor lavarse las manos. Los NO 6 – El virus no reducirá su efecto en verano. Es verano en otros países, pero el virus se sigue propagando y extendiendo por todo el mundo. 7 – No puedes destruir los virus C19 que han penetrado las células bebiendo demasiada agua. Solo irás al baño más a menudo. 8 – Paquetes, garrafas de gas, carritos de compras o cajeros automáticos NO causan infección. Lávate las manos y vive tu vida como siempre. 9 – C19 NO es una infección alimentaria, sino que está asociado a gotas de infección como en la gripe. No hay riesgo demostrado de que C19 se transmita ordenando alimentos. 10 – Las sesiones de sauna NO matan los virus C19. 11 – Puedes perder el olfato por alergias e infecciones virales, pero éste NO es un síntoma específico para C19. 12 – Una vez en casa, NO necesitas cambiar tu ropa urgentemente y ducharte. La limpieza es una virtud, NO una paranoia. 13 – El virus C19 NO está suspendido en el aire. Ésta es una infección que requiere contacto cercano. El aire es limpio, puedes caminar por los jardines o por los parques, manteniendo tu distancia de protección. 14 – NO tienes que preocuparte por tus pedidos de comida. Pero si quieres más procesados, puedes calentarlos un poco en el microondas. 15 – La oportunidad de traer C19 a casa en tus zapatos y como resultado enfermarte es lo mismo que ser golpeado por un rayo dos veces al día. He estado trabajando contra virus durante 20 años las infecciones por goteo NO se propagan así. 16 – NO puedes ser protegido del virus tomando vinagre, azúcar, jugo ni jengibre. “Finalmente pon atención a tu salud mental. Si un adulto mayor ve noticias con desastres y epidemias, todos los días, con el mensaje: «Te llegará a ti también”, “Vendrá por ti”, “El próximo eres tú», morirá en unos meses. Estos mensajes degradan nuestro sistema inmunológico a través del estrés y la ansiedad. Tampoco mires a los profesores y conferencistas de medicina que se convirtieron en maestros del desastre. Repetir las mismas cosas solo destruye nuestra calidad de vida. Protege tu salud mental y tu salud física y no olvides que un estado psíquico inestable afecta todo el sistema inmunológico del paciente”, concluyó el experto.