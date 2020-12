El ministro Cáceres ahora dice que Fabiola Gutiérrez era su expareja y aparece su esposa pidiendo respeto a su nombre





01/12/2020 - 09:24:51

El Deber.- El ministro de Desarrollo Rural, Wilson Cáceres, reveló este lunes que Fabiola Gutiérrez, a quien contrató como su Jefe de Gabinete y luego la desvinculó porque recibió críticas públicas de supuesto nepotismo, era su expareja y no su esposa como se lo denunció. Las denuncias se intensificaron cuando Gutiérrez, abogada de profesión, envió una circular al personal de las entidades dependientes de este ministerio, para que pongan sus cargos a disposición, mientras se desempeñó como funcionaria. “En los meses pasados yo mantuve una relación con la doctora Gutiérrez. Cuando el señor Arturo Murillo (ministro de Gobierno del Gobierno de transición) nos persiguió, tuve que precautelar la imagen mía y la de la doctora. Es por esa situación que yo mencioné en ese momento, que teníamos una relación. Sin embargo, la relación no fue próspera”, trató de explicar la autoridad al programa televisivo Detrás de la Verdad. Dijo que volvía a dar la cara a todo el Estado boliviano y a aclarar toda la situación, desde que Gutiérrez fue designada en el cargo de confianza del ministro. “Si hemos tenido algún problema en contratar a una persona con mucha capacidad, quiero pedirles disculpas. Eso no va a volver a pasar”, añadió. Declaraciones confusas Pero cuando empezó el problema, el ministro Cáceres no había dado la versión completa. Como dato previo, en agosto pasado, cuando era dirigente de los interculturales, había manifestado a los medios que Fabiola Yenny Gutiérrez era su esposa. Con ese antecedente, el viernes 27 de noviembre se denunció que Cáceres estaba cometiendo nepotismo al nombrarla como su jefe de Gabinete. El sábado negó que Gutiérrez sea su esposa, por lo que no existía ninguna vinculación matrimonial, ni parentesco de consanguinidad que lo implique en un acto de nepotismo establecido por las normas bolivianas. Se publicó un certificado de matrimonio, donde se demostraba que la esposa del ministro es la ciudadana boliviana María M.R.T., "quien ha visto mellada su dignidad por la desinformación que circula en las redes sociales”, decía la nota de prensa que salió de su despacho. Más tarde Gutiérrez fue desvinculada como jefa de gabinete del ministro Cáceres. La mañana de este lunes, contó que estaba en un proceso de divorcio con María M.R.T. y que “hace más de un año” no estaba con ella. Pidió disculpas a su familia, especialmente a sus hijos, por el mal momento que pasaban. Cáceres se comprometió a actuar “en el marco de la transparencia”, corrigiendo algunos errores si es que los había. Separada desde 2015 Sobre el caso, desde Yapacaní, María M.R.T. dijo a través de EL DEBER, que estaba separada del ministro Cáceres desde hace cinco años y pidió que no se use su nombre públicamente en este caso, pidiendo respeto por ser madre y mujer. “Lo único que deseo con esta entrevista es hacer saber que yo soy separada desde el 2015. No convivo con el ingeniero Wilson (Cáceres). No quiero que saquen mi nombre en este tema. En la Defensoría (Servicio Legal Integral Municipal, SLIM) dejé conocimiento de esta separación. Estamos en trámites de divorcio desde este año cuando él demandó el divorcio. Seguimos en proceso. Hay vinculación jurídica ente el ingeniero y mi persona, pero no soy su pareja actual ni recién hace un año, sino desde hace cinco años que estamos separados”, señaló