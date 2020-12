Unilever prueba en Nueva Zelanda la semana laboral de cuatro días con el 100% del salario





01/12/2020 - 09:14:52

Europa Press.- El fabricante angloholandés de productos de consumo Unilever experimentará en Nueva Zelanda desde diciembre de 2020 y por un periodo de doce meses la implementación de la semana laboral de cuatro días, el 80% de la jornada habitual, mientras que no aplicará recortes salariales a aquellos de sus 81 empleados en el país que se adhieran a la iniciativa, según anunció la multinacional. "Los empleados participantes de Unilever Nueva Zelanda mantendrán sus salarios al 100% mientras trabajan el 80% del tiempo", indicó la empresa, subrayando que los trabajadores contarán con flexibilidad para determinar "cuándo y cómo trabajarán mejor dentro de la nueva estructura". La compañía indicó que, a pesar de que inicialmente el ensayo de la jornada laboral de cuatro días se limita a Nueva Zelanda, estudiará la posibilidad de evaluar su impacto a nivel más amplio de cara al futuro. El director gerente de Unilever Nueva Zelanda, Nick Bangs, reconoció que la alteración de las prácticas laborales habituales a raíz del impacto de la pandemia de Covid-19 ha servido de impulso para la introducción de la semana laboral de cuatro días. "Nuestro objetivo es medir el rendimiento en función de la producción, no del tiempo. Creemos que las viejas formas de trabajar están anticuadas y ya no son adecuadas para su propósito", declaró Bangs. Unilever colaborará con la Escuela de Negocios de la Universidad de Tecnología (UTS) de Sídney en la evaluación de los resultados cualitativos del experimento.