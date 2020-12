Cronenbold: Demanda contra Camacho no es una posición del gobierno; renunciaré si el juicio prospera





01/12/2020 - 08:47:53

Santa Cruz.- Luis Fernando Camacho, su padre y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana fueron acusados por terrorismo, sedición y conspiración. Sin embargo, esta acusación no responde a una línea del MAS ni del gobierno. Así lo manifestó el precandidato a la Gobernación de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Cronenbold, quien expresó en el programa de la Red Uno "Que no me pierda", su desacuerdo por la demanda que presentó la exdiputada del MAS, Lidia Patty, en contra de Camacho. Cronenbold informó que tras conocer la demanda habló telefónicamente con el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, para conocer si la denuncia presentada por la exdiputada representaba la posición del Gobierno y del MAS. "No es nada oficial, ni ninguna posición del Gobierno", dijo Cronembold en relación a la respuesta que recibió del titular de Gobierno. "Estoy criticando la persecución, critico el inventarse procesos contra el que piensa diferente y aparece esta señora (exdiputada Lidia Patty) en contra ruta diciendo cosas que no corresponden. La señora está desubicada, no es la voz oficial del Gobierno", agregó Cronenbold en QNMP. "Yo no lo voy a permitir, voy a pechear para que no suceda porque yo lo viví. Detrás de esa persecución, de Camacho, está una familia y la gente está en su derecho de defenderse con un debido proceso. Si yo veo que van a comenzar a perseguir a las personas que están pugnando para un cargo como la Gobernación y mi Gobierno comienza a perseguir yo levanto las manos, se los digo mirándolos. Si está demanda que no tiene fundamento, para qué voy a quedar como mentiroso y el Gobierno haciendo otra cosa", aseveró. No hemos hecho nada ilegal Por su parte, Luis Fernando Camacho adelantó, en un programa de radio, que sufre el hostigamiento del gobierno hacia él y su familia. “Las empresas de mi familia han vuelto a recibir la fiscalización de impuestos” confirma, al mismo tiempo que recalca que él ya no pertenece al grupo empresarial familiar. “Nunca han podido encontrar nada porque son empresas supervisadas por el Estado”, informa El Deber. También consideró que las acciones legales del Gobierno en su contra suponen “la forma de proceder que tienen con procesos que no se enmarcan en lo que es la norma”. Sin embargo, el ex líder cívico remarca que “no hay temor” y permanecerá en el país para responder a las acusaciones. “Cuando hacemos algo debemos asumir los actos en función de la realidad” comenta y agrega que “no hemos hecho nada ilegal” por lo cual se encuentra tranquilo ante las posibles implicaciones judiciales. Para Camacho, este tipo de amedrentamiento judicial pretende generar “el temor para decir que hay un nuevo plan de terrorismo” como lo hizo anteriormente. Sin embargo, el líder de Creemos adelanta que “prefiero estar preso por algo que no hice a huir por algo que hice. Estoy con la conciencia tranquila”, matiza. “Acá estoy y acá me voy a quedar” enfatiza Camacho.



Creemos: No hubo golpe de Estado, hubo fraude A través de un comunicado en facebook titulado “En Bolivia no hubo golpe, hubo fraude”, la alianza de oposición tilda la denuncia del MAS como “infundada” e “infamia”, que busca “perseguir al pueblo boliviano que defendió la democracia durante los 21 días de paro cívico”. “No existe ningún hecho o prueba que vincule a Luis Fernando Camacho ni a su familia en algún ilícito y menos en un golpe de Estado, porque no existió jamás tal cosa”, señala el documento difundido a través de las redes sociales. Creemos asegura que la denuncia repite el libreto del masismo, que nuevamente pretende amedrentar y perseguir a los líderes cruceños, como lo hizo en el pasado. Además, anuncia que el MAS se encontrará a un pueblo unido, organizado y muy firme en la defensa de la democracia.