EEUU sancionó a una empresa estatal china que censura medios digitales a pedido de Nicolás Maduro





30/11/2020 - 19:32:48

Infobae.- Estados Unidos sancionó el lunes a la empresa estatal china CEIEC, acusándola de restringir el servicio de internet en Venezuela y de realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra oponentes políticos del régimen de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que CEIEC fue incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) “por apoyar los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para socavar la democracia en Venezuela”. Las autoridades detallaron que la empresa china proporcionó software, capacitación y experiencia técnica a las entidades gubernamentales de Venezuela, para luego ser utilizadas contra la ciudadanía venezolana. El principal apoyo técnico es brindado al proveedor estatal de telecomunicaciones Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), que controla el 70 por ciento del servicio de Internet en toda Venezuela Los programas comercializados por CEIEC son una versión similar al “Gran Muro” digital aplicado en China, con el que Beijing mantiene una estricta censura sobre los contenidos de Internet y controla la información a la que acceden los ciudadanos, para evitar la difusión de datos y opiniones que no favorezcan al Partido Comunista. “Los periódicos online independientes son frecuentemente bloqueados por CANTV. Adicionalmente, las transmisiones de los discursos del gobierno interino (de Juan Guaidó) son rutinariamente bloqueados”, explicó el Tesoro. Bajo este esquema, Infobae está censurado en Venezuela desde octubre de 2014. “El régimen no tolera la verdad, intentan callar toda voz que disienta o exprese inconformidad frente a la situación del país. Por eso amenazan a las academias, a los periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil. Por eso atacan a medios como Infobae. Pero al final, esto no les ha funcionado para esconder su dictadura, existe un consenso, que se ha fortalecido con el informe de la ONU, sobre la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro”, afirmó el pasado 10 de octubre Julio Borges, canciller del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. El secretario de Estado, Mike Pompeo, indicó que el apoyo de la empresa china para restringir el servicio de internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra oponentes políticos está robando a los venezolanos un futuro democrático. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, indicó que el régimen chavista se apoya en entidades como CEIEC para “avanzar su agenda autoritaria” y resaltó que Estados Unidos no dudará en apuntar contra cualquier individuo o firma que “suprima la voluntad democrática del pueblo venezolano y otros alrededor del mundo”. La inclusión de la empresa en la lista negra habilita congelar todos los bienes que se encuentren en EEUU o bajo control de ciudadanos estadounidenses. Además, prohíbe a los norteamericanos a realizar transacciones con dicha firma, que cuenta con más de 200 subsidiarias alrededor del mundo.