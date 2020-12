Piñera: La pandemia ha mostrado la debilidad en la gobernanza y advierte una grave recesión económica





30/11/2020 - 19:14:16

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha manifestado en una reunión los graves problemas que ha traído la pandemia del coronavirus, especialmente a los gobiernops que han mostrado debilidad y advirtió sobre una grave recesión económica. Piñera ha arremetido este lunes contra los gobiernos que "se aprovechan de la pandemia" de coronavirus para "recortar libertades" y avanzar en la senda del "autoritarismo", informa Europa Press. El mandatario, que ha aceptado que "nos ha tocado vivir momentos difíciles con muchas exigencias", ha alertado de que "hay que resistir a todo atentado a la libertad". Asimismo, ha señalado durante un evento de la Fundación Internacional para la Libertad que la pandemia "ha mostrado la debilidad de la gobernanza internacional" y ha alertado de que se trata de "la peor pandemia sanitaria desde la gripe española a comienzos del siglo pasado". En este sentido, ha expresado que la comunidad internacional también se enfrenta a "la recesión económica más grave desde comienzos del siglo XX" y ha criticado que las grandes potencias, como Estados Unidos y China, "se han enfrentado" en vez de unirse ante la adversidad. No obstante, ha destacado que el país ha alcanzado "una mejoría bastante consistente" en relación con el coronavirus, si bien las autoridades están estudiando el escenario ante una posible segunda ola como la europea. "Esta pandemia se asocia con una recesión y hemos tenido un impacto sobre el nivel de empleo. En pocos meses perdimos 2 millones de empleos, los mismos que habíamos creado durante los últimos 2 años. La buena noticia es que durante los últimos 3 meses hemos logrado recuperar un tercio de esos empleos", ha dicho. Respecto a la situación en Chile, Piñera ha señalado que desde octubre de 2019 --fecha en que se produjeron las fuertes protestas contra el Gobierno-- el país se enfrenta a fenómenos de distinta naturaleza: "una ola de violencia irracional, destructiva, que hay que combatir con toda la fuerza del Estado de Derecho, desde la ley, pero simultáneamente una demanda para impulsar (...) un nuevo acuerdo político que se ha traducido en un camino con una nueva Constitución". "La demanda política por un nuevo pacto social la hemos encauzado dentro de la constitucionalidad y tuvimos un plebiscito para poder llegar a un acuerdo respecto a una nueva Constitución", ha dicho respecto al plebiscito constitucional celebrado el pasado mes de octubre. Asimismo ha expresado que es "optimista" y ha aseverado que "espera que podamos confluir en un gran acuerdo" a pesar del "tiempo turbulento" que ha atravesado el país. "Hasta ahora Chile ha sabido canalizar la demanda por un nuevo pacto social y hemos logrado resultados", ha recalcado. "Sé que Chile no se va a retirar de un camino de libertad, de progreso, y espero que sea inclusivo", ha subrayado antes de matizar que, sin embargo, "Chile no está libre ni exenta de populismo".