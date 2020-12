Futbolista española se negó a rendir tributo a Maradona y le califica de violador, pedófilo y maltratador





30/11/2020 - 18:21:09

En las redes sociales se hicieron virales las imágenes de una futbolista que se negó a rendir tributo a la memoria del recientemente fallecido Diego Armando Maradona, y su actuación ha generado polémica. El pasado fin de semana, en un partido amistoso el R.C. Deportivo Abanca, de la Primera División femenina del fútbol español, recibió en Abegondo (La Coruña) al Viajes InterRías F.F. Antes del inicio del encuentro, los dos equipos y los árbitros guardaron un minuto de silencio en honor de Maradona, quien falleció el 25 de noviembre a los 60 años de edad. Pero Paula Dapena, del conjunto visitante, se mantuvo sentada y dando la espalda a la tribuna. En declaraciones a la prensa local, Dapena explicó que, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado la semana pasada, no se realizaron tributos similares. "Me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador y que, si tenía que sentarme en el suelo y dar la espalda, pues lo hacía", dijo Paula, quien en su entorno es conocida por su postura feminista. La joven reconoce que en el fútbol Maradona hizo historia y fue un deportista "con unas cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares", pero considera que "para ser jugador, hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades". "No se puede perdonarle todas las barbaridades que cometió" fuera del campo, concluyó la joven. En las redes sociales, algunos internautas apoyaron la postura de Dapena, mientras que otros criticaron a la deportista por su acción.