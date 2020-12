Aparece al otro lado del mundo otro monolito casi idéntico al de Utah: Fotos y video





30/11/2020 - 18:04:57

RT.- Un monolito metálico similar al encontrado la semana pasada en el estado estadounidense de Utah fue hallado en una colina cerca de la ciudad rumana de Piatra Neamt. El primer medio en informar del extraño objeto, la emisora local Jurnal FM, afirma que recibió reportes del artefacto la mañana del pasado jueves, dos días después del hallazgo en Utah. Detalla que se trata de una estructura de un "metal brillante", de unos cuatro metros de altura y triangular de proyección horizontal. Entre tanto, en un video publicado por la emisora se puede notar que, a diferencia del artefacto descubierto en EE.UU., el aparecido en Rumania no tiene una superficie lisa, sino está cubierto con un patrón. Por el momento, no se sabe quién instaló el monumento. No obstante, las autoridades ya han empezado la búsqueda, argumentando que el creador del monolito habría violado la propiedad privada. "Comenzamos las comprobaciones [...]. Es una construcción en una propiedad privada, pero aún no sabemos quién es el propietario", informó la jefa de la Dirección de Cultura y Patrimonio de la región de Neamt, Rocsana Josanu, citada por el diario Adevarul. Asimismo, indicó que, dado que el monumento se ubica a pocos metros de la antigua fortaleza Petrodava, se trata de un área protegida. "Para hacer algo en ese lugar necesitaba una autorización de nosotros, que debe ser aprobada por el Ministerio [de Cultura]", aseveró la funcionaria. En cuanto al origen y autor del monolito de Utah, tampoco han sido confirmados. Algunas personas sugieren que se trataba de una estrategia de 'marketing' o una instalación de arte en honor al escultor minimalista John McCracken. Sin embargo, ideas más creativas sobre su propósito apuntaban a una "súper arma alienígena", un "antiguo prototipo de Xbox de próxima generación" o un "dispositivo de la NASA", cuyas publicaciones no tardaron en aparecer en la Red. A finales de la semana pasada el monolito de Utah desapareció. Al parecer, el objeto fue robado durante la noche del viernes 27 de noviembre.