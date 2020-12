Exvocal del Tribunal Electoral sale de la cárcel y dice que no hubo fraude en 2019





30/11/2020 - 17:41:00

Idelfonso Mamani, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dejó la cárcel de San Pedro tras casi un año de detención preventiva y dijo que no hubo fraude electoral en las elecciones anuladas del 20 de octubre del 2019. "Nunca hubo fraude electoral, se tenía un padrón confiable, auditado, se tenían dos sistemas necesarios, un sistema de auditoría que se contrató para tener el control. Se ha tomado todas las medidas para garantizar que el proceso electoral refleje la voluntad popular", sostuvo Mamani. Además indicó que la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) tuvo un “manejo responsable” desde su implementación en 2016. Este sistema se detuvo la noche de la jornada electoral del 20 de octubre de 2019, lo que provocó sospechas de fraude y movilizaciones en varias ciudades, informa Correo del Sur. Mamani, al igual que todos los exvocales del TSE, fueron enviados a la cárcel preventivamente acusados de irregularidades detectadas en una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA). No obstante, a más de un año del inicio de las investigaciones, la mayoría de las exautoridades del Órgano Electoral salieron de la cárcel con medidas sustitutivas.