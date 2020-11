Australiano infiltra a trabajadora sexual en una banda criminal para investigar el asesinato de su hija de 20 años





30/11/2020 - 11:39:06

El australiano Paul Warren inició este año su propia investigación del asesinato de su hija ocurrido en 2016 en Mozambique —el cual las autoridades todavía no han resuelto— y asegura haber descubierto al principal sospechoso: el líder de una banda criminal local, informa The Australian. Elly Warren fue asesinada y posiblemente violada en 2016 cuando participaba en un programa de buceo y voluntariado en la localidad costera de Tofo. Su padre, convencido de que la Policía local no llevó con diligencia la investigación del caso, decidió poner en marcha su propia indagación encubierta entre agosto y septiembre de este año, informa RT. Operación encubierta El padre ha gastado al menos 50.000 dólares y ha hecho dos viajes a Tofo durante los últimos cuatro años. El año pasado anunció una recompensa de 25.000 dólares por información sobre su asesinato y recibió en marzo el soplo de "una madre sudafricana muy preocupada", quien le habló sobre un hombre en Tofo que echa drogas en las bebidas de los turistas y les roba. Warren discutió esta información con un investigador privado alemán que se ofreció a trabajar en la investigación sobre la muerte de Elly de forma gratuita. Los hombres pasaron unos meses planeando una misión encubierta y pusieron el plan en marcha en agosto. "Sentí que no tenía otra opción que dirigir esta operación... Así que organizamos que una prostituta se mudara a Tofo y se hiciera amiga del líder de la pandilla con el objetivo de averiguar con el tiempo lo que pudiéramos sobre él y cómo opera", explicó Warren.



Posible sospechoso La operación duró unas cuatro semanas y terminó cuando la trabajadora sexual comenzó a temer por su vida e identificó al jefe del crimen como una persona clave. Además, la mujer obtuvo una serie de grabaciones encubiertas del líder de la pandilla, al que se podía escuchar alardeando de sus hazañas criminales y amenazando a una joven. "Es un mal hombre y es bien conocido y temido en Tofo. Los lugareños creen que puede salirse con la suya porque le paga a la Policía. Lo que sabemos con certeza es que dirige una red de prostitución, vende cocaína y es conocido por drogar a los turistas y robarles", indicó el padre de Elly al periódico. Warren cree que su hija podría haber sido víctima de un intento de robo fallido de la pandilla y podrían haberla matado accidentalmente después de que tratara de resistirse. Tema de jurisdicción Warren entregó un informe completo sobre el líder de la banda a los funcionarios consulares de la Embajada de Australia en Pretoria (Sudáfrica). También reveló que fue reprendido por la Policía Federal Australiana (AFP) a través de una carta en septiembre por haber llevado la investigación por su cuenta, ya que "podría poner en peligro los esfuerzos en curso que continúan realizando las autoridades australianas". La AFP indicó que todavía está en contacto a través de su oficina en Sudáfrica con las autoridades de Mozambique, que tienen jurisdicción sobre la investigación en curso, y discutió el caso con ellas el 21 de septiembre. En este contexto, Warren incluyó una carta en una solicitud de 71 páginas al Tribunal Forense de Victoria que busca que las autoridades australianas lleven la investigación de la muerte de Elly. Su solicitud será vista en una audiencia este 17 de diciembre. En la foto, la hija del australiano que murió en Mozambique cuando participaba en un programa de buceo y voluntariado en la localidad costera de Tofo.