¿Qué animal ves primero en esta imagen? Descubre cómo te define





30/11/2020 - 11:23:31

Un test de personalidad basado en un dibujo permite que te conozcas un poquito más. Esta vez el juego es con una imagen que superpone varios animales que se pierden entre sus límites. Para hacer el desafío, debes mirar la postal y decir cuál es el primer animal que identificaste. Una vez que ya sepas el animal detectado, lee las respuestas que están al pie de la nota.

Internet Las respuestas: Águila: Se trata de personas que persiguen la libertad. Valientes, enfrentan los desafíos y nunca dejan de luchar para alcanzar lo que desean. Tienen muy en claro cuál es su horizonte. Tigre: Este dibujo refiere a personas con un carácter fuerte y desafiante. Aunque escuchan los comentarios de los demás, son fuertes y saben cómo avanzar solos. Sapo: Tranquilos, se toman todo el tiempo para pensar cómo accionar. Analizan y no se guían por los impulsos. Saben que tienen mucho por perder si dan un mal paso, por eso quieren avanzar sobre seguro. Ardilla: Se trata de personalidades inteligentes, energéticas y movilizadas por una fuerza positiva. No quieren estar sin hacer nada, hiperactivos, no quieren perder tiempo y suelen ser adictos al trabajo. Pez: Personas que viven atentas a todo lo que los rodea. Se guían con la mirada puesta en lo que sucede a su alrededor y a partir de esto eligen su camino. El corazón es importante a la hora de decidir, acción que suele resultar desconcertante para los demás, que los ven como reservados y misteriosos. Perro: Leales y comprometidos, nunca dejan de lado a los amigos y familiares. Prefieren moverse en manada, proteger a los que tienen cerca y entregan todo por los demás. Nada es más importante que el otro. Elefante: Pensantes, amables y cálidos, se caracterizan por ser fuertes y saber muy bien qué es lo que desean. Personas sabias, que pueden esperar, sin miedo a que las oportunidades les pasen de largo.