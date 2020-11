El abogado al médico de Maradona: Diego te amaba y no te voy a dejar solo





30/11/2020 - 11:10:37

Matías Morla, el abogado que defendía a Diego Armando Maradona, apoyó públicamente al doctor personal del ídolo argentino, Leopoldo Luque, ante las sospechas de negligencia médica que giran en torno a la muerte del 'Diez', quien falleció el pasado miércoles por un paro cardíaco. "Entiendo y comparto el trabajo de la Fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te quería", expresó el letrado en su cuenta de Twitter. "Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa", afirma en las redes sociales. Días atrás, Morla criticó que Maradona habría estado unas 12 horas sin recibir atención antes del deceso, basado en un aparente informe de la Fiscalía. También cuestionó que la ambulancia habría tardado media hora en llegar, calificando el posible hecho como una "criminal idiotez", reseña RT. Sin embargo, horas más tarde otras declaraciones testimoniales indicaron que el excapitán de Argentina habría sido visto con vida a las 6:30, y según los forenses, murió cerca de las 12. Además, la propia Fiscalía aclaró que la ambulancia solo tardó 11 minutos en llegar. Allanaron al doctor Actualmente, la Fiscalía de San Isidro, Provincia de Buenos Aires (Argentina), está investigando las circunstancias en las cuales falleció Maradona, y el expediente avanza bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte". En efecto, los fiscales continúan indagando y tomando declaraciones testimoniales. Una vez que concluya su investigación, se podrían elevar acusaciones ante la Justicia local. Por lo pronto, el último fin de semana se allanó el domicilio del médico particular de Maradona, para obtener documentación sobre el tratamiento clínico. A su vez, el lunes Luque se presentó de forma voluntaria ante la Fiscalía, y negó responsabilidades en el fallecimiento del ídolo. Al mismo tiempo, gran parte de la sociedad argentina critica al entorno que rodeó al entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata antes de morir, entre quienes se encontraba el abogado. Para muchos seguidores de Maradona, varios de sus allegados lo habrían "llevado por el mal camino", sin priorizar su estado de salud.