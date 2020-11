Solicita autorización de emergencia: Moderna anuncia 100% de efectividad en casos severos de Covid-19





30/11/2020 - 09:25:25

La empresa estadounidense Moderna anunció este lunes que su vacuna contra el coronavirus mostró una eficacia del 94,1%, mientras que la efectividad del fármaco contra las formas graves de la enfermedad es del 100%. La empresa señaló que hasta ahora no han existido inconvenientes relacionados con la seguridad. En tanto, los efectos secundarios más comunes son fatiga, dolor muscular y articular y dolores de cabeza. Moderna anunció su presentación para las aprobaciones regulatorias de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), tras completar su ensayo de Fase 3. El criterio principal de valoración de la tercera fase se basó en el análisis de los casos de covid-19 confirmados y adjudicados a partir de dos semanas después de la segunda dosis de la vacuna. El análisis de eficacia del fármaco se basó en 196 casos de covid-19, de ellos 185 personas recibieron placebo, mientras que 11 voluntarios fueron vacunados con la mRNA-1273, lo que resultó en el 94,1% de eficacia. Sin embargo, ninguna de las personas infectadas que previamente fueron vacunadas con mRNA-1273 no desarrolló un covid-19 grave, lo que permite hablar de la eficacia del 100% contra esta forma de la enfermedad. Los resultados fueron similares en todas las categorías de edad, raza y género, y hasta ahora no han existido inconvenientes relacionados con la seguridad. En tanto, los efectos secundarios más comunes son fatiga, dolor muscular y articular y dolores de cabeza. Moderna dijo que la eficacia de las vacunas y el buen historial de seguridad hasta el momento - con sólo efectos secundarios temporales, similares a los de la gripe - significan que cumplen los requisitos establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. para el uso de emergencia antes de que se complete la etapa final de las pruebas. La Agencia Europea de Medicamentos, la versión europea de la FDA, ha señalado que también está abierta a una autorización de emergencia más rápida. Si la FDA permite el uso de emergencia, Moderna espera tener 20 millones de dosis listas para los EEUU a finales de año. Los receptores necesitarán dos dosis (que se aplican con un intervalo de 28 días), así que eso es suficiente para 10 millones de personas.