Quieres proteger tu cuenta de WhatsApp? Realiza en un minuto estos sencillos pasos para evitar el robo de datos





30/11/2020 - 07:37:51

RT.- Tras conocerse más casos sobre el 'hackeo' de cuentas de WhatsApp, los usuarios deben cambiar tres configuraciones de la aplicación vinculadas con la privacidad, los archivos recibidos y la verificación del perfil, según las recomendaciones del experto en seguridad Zak Doffman, publicadas recientemente en Forbes. El especialista, fundador de la empresa Digital Barriers que busca de soluciones de vigilancia avanzadas para defensa, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, partió de un caso en el que los piratas engañan al usuario, desde una cuenta ya secuestrada de uno de sus amigos, para que comparta un código enviado por mensaje normal a su teléfono.

Verificación en dos pasos Esta operación permite que los atacantes también se apoderen de su cuenta, cuya recuperación puede ser un tedioso proceso. No obstante, una de las primeras acciones que Doffman recomienda es activar la Verificación en dos pasos de WhatsApp. Para ello, el usuario debe ingresar a Ajustes, Cuenta y Verificación en dos pasos. Posteriormente, la aplicación le pedirá que ingrese seis dígitos y un correo electrónico para recuperar el acceso en caso de que olvide las cifras colocadas. El procedimiento es corto y toma menos de un minuto. "Todo el que use WhatsApp debe utilizar esta configuración de seguridad", recalcó el experto. De este modo, si un pirata informático se apodera de su cuenta de WhatApp, no podrá completar el secuestro sin conocer su PIN o código de verificación. Por otra parte, Doffman advierte que solo se debe guardar fotos y videos cuando el usuario conozca al remitente y esté seguro de que los archivos multimedia fueron tomados por su contacto y no descargados de Internet para luego ser compartidos a través de WhatsApp. De lo contrario, los usuarios corren el riesgo de que las fotos o videos de origen desconocido contengan un código malicioso que puede bloquear el dispositivo o afectar las aplicaciones. "Guardar automáticamente las fotos de WhatsApp es como dejar la puerta de su casa abierta; conlleva un nivel de riesgo que no es una necesidad y podría dañar su teléfono", explicó el especialista en ciberseguridad Jake Moore. Para evitar riesgos, se recomienda ingresar a la sección 'Chats' del área de 'Configuración', y desactivar la opción 'Guardar en el carrete' en iPhone o 'Visibilidad de archivos multimedia' en Android. ¿Quién puede agregar su contacto a grupos? Finalmente, Doffman sugiere ingresar a los ajustes de 'Cuenta' y en la pestaña de 'Privacidad' y limitar quién puede agregar su contacto a grupos. En este caso, lo recomendable es seleccionar la opción 'Solo a mis contactos'. Además, el técnico precisó que ninguno de los segmentos de esta sección debería estar disponible para 'Todos', y al menos limitarlos a sus amistades. Las pautas evitarán que los piratas informáticos accedan a su cuenta, ataquen a sus contactos a través de 'softwares' maliciosos o que, incluso, puedan consolidar estafas financieras. "Necesita cambiar su configuración, y debe hacerlo hoy", advirtió el experto.