Bolsonaro evita felicitar a Biden porque sus fuentes le aseguran que hubo fraude electoral





29/11/2020 - 18:26:28

Europa Press.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha declarado este domingo que por ahora no felicitará al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, porque "fuentes" del mandatario le han asegurado que hubo "mucho fraude electoral" durante las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, sin precisar a favor de qué candidato, Biden o el presidente saliente, Donald Trump. "Voy a esperar un poquito más. Tengo mis fuentes de información que me dicen que hubo mucho fraude. Si fue suficiente como para decantar las elecciones por uno o por otro no lo sé, pero voy a aguantar un poco más", ha declarado el mandatario brasileño, inquebrantable aliado latinoamericano de Trump, de quien ha asumido su discurso. Al igual que Trump, Bolsonaro no presentó pruebas de los supuestos fraudes. En su lugar, se limitó a pedir que el resultado "sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y, quién sabe, por el Tribunal Supremo". ELECCIONES LOCALES De hecho, y al igual que Trump, Bolsonaro ha cuestionado la fiabilidad del sistema de votación en las elecciones locales que se celebran este domingo en Brasil, y en las que están en juego alcaldías como Río de Janeiro o Sao Paulo, en las cuales uno de sus aliados perdió. "Espero del sistema electoral brasileño que en 2022 tengamos un sistema seguro, que pueda dar garantías al votante de que quien emitió voto fue en realidad esa persona", ha indicado. "El voto impreso es una necesidad, las quejas son demasiadas. Veo trabajar a un pirata informático y en cualquier lugar. El recuento debe ser público. Quién no quiere entender eso, no sé qué piensan de la democracia", ha declarado en comentarios recogidos por el portal Brasil 24/7. La mayoría de los candidatos respaldados por el presidente no lograron obtener los apoyos necesarios ni siquiera para comparecer a esta segunda ronda de estas elecciones. Los únicos dos candidatos que recibieron el apoyo explícito de Bolsonaro que han logrado continuar en la contienda electoral son Wagner Sousa, del Partido Republicano de la Orden Social (PROS), en Fortaleza --33 por ciento de los votos--; y el republicano Marcelo Crivella, quien todavía aspira a la reelección de la Alcaldía de Río, tras lograr el 21 por ciento de los apoyos. En Sao Paulo, el actual alcalde socialdemócrata, quien obtuvo casi 33 por ciento de los apoyos, se enfrentará al del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Guilherme Boulos, quien obtuvo el 20 por ciento de los votos. Ambos muy por delante de la opción apoyada por Bolsonaro, Celso Russomanno, quien logró el 10 por ciento de la papeletas. En la capital carioca, serán dos candidatos conservadores quienes se disputen la Alcaldía, el actual alcalde y favorito de Bolsonaro, el pastor evangélico Marcelo Crivella, quien tras lograr el 22 por ciento de los votos, deberá defender el cargo ante Eduardo Paes, quien ya lo ocupó durante los JJOO de Río 2016, ganador en primera vuelta tras conseguir el apoyo del 37 por ciento de los electores.