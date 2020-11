Ministro de Gobierno paraliza procesos de contratación y ordena auditorías especiales a las compras





29/11/2020 - 11:24:14

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que instruyó realizar auditorías especiales a las compras realizadas en esta cartera de Estado y paralizar los procesos de contratación que todavía no estaban concluidos. "Hay una serie de irregularidades técnicas y administrativas, he revisado personalmente cada una de las compras que ha realizado el Ministerio de Gobierno durante el gobierno de facto, sin embargo, he solicitado personalmente y por instrucciones a la nueva auditora que realice auditorías especiales", dijo Del Castillo, en entrevista con el programa "Detrás de la Verdad". Recordó que hay una serie de reportes de los medios de comunicación, que han hecho denuncias públicas sobre casos específicos (como la adquisición de gases lacrimógenos) y por eso se realizan las auditorías especiales. La autoridad prevé que al menos en 15 días saldrán los primeros resultados o informes de este proceso y con pruebas se dará a conocer si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales. Además, "todas las compras que se estaban iniciando en el Ministerio de Gobierno y que no han sido concluidas, las hemos paralizado hasta tener los informes con los cuales emanaron estas compras. Hemos paralizado absolutamente todos los procesos de contratación para empezar a investigar cuáles eran los fines", añadió. Asimismo, el Ministro anticipó que los contratos firmados en la anterior gestión y que aún siguen vigentes, serán "dados baja" el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, también aclaró que los procesos que correspondan serán ampliados por un par de meses más para no paralizar la gestión. "Pero yo creo que la mayoría de las compras que realizó el Ministerio de Gobierno tenía dos fines, unos que eran con fines personales para percibir algún tipo de beneficio y el otro para reprimir al pueblo, creo que ambas situaciones son lamentables, ilegales e iban en contra del pueblo boliviano", puntualizó.