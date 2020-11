Oposición suma al menos cinco traspiés, no tiene derrotero y aún está en pañales





29/11/2020 - 09:30:56

Página Siete.- ¿Puede un parlamentario, o una bancada, de la minoría destacar y dejar huella en propios y extraños? La historia demostró que sí con Marcelo Quiroga Santa Cruz , quien entendió el “imaginario simbólico mayoritario” de finales de los 70 y enfrentó con valor las adversidades de ese tiempo. No obstante, diversos analistas no ven más liderazgos de oposición como el de Marcelo y coinciden en que los primeros traspiés de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos muestran a una oposición sin derrotero y que está “en pañales”. Aunque legisladores de esas fuerzas señalan que el resultado del trabajo que acaban de empezar está por verse. “Con una bancada mínima que no representaban ni cinco parlamentarios, algo así como el 3%, Marcelo Quiroga Santa Cruz puso a trabajar a la maquinaria del Parlamento, capturada en su mayor parte por el banzerismo y fuerzas cercanas. Él obligó a un cambio de ruta, no importó que había mayorías aplastantes. Hay que saber encontrar la realidad, aquí la oposición no lo hizo aún”, señala el investigador Roger Cortez. Transcurrido más de un mes del triunfo del MAS en las urnas, se observan al menos cinco traspiés de la oposición: 1) el que los legisladores de Creemos reciban los credenciales y a la vez esa fuerza solicite una auditoría al proceso electoral del que resultó elegida su propia bancada, 2) el que en el día de la conformación de la directiva de Diputados se quiebre la consigna de Creemos de llevar una “bancada digna”, 3) el que Fernando Camacho indicara que la movilización de los 21 días demandó recursos cubiertos por él, lo que generó críticas de activistas, 4) el que CC interpusiera ante el TCP el recurso por los dos tercios el mismo día de la llegada de Evo Morales a su bastión, y la consiguiente respuesta de improcedencia que recibió de ese ente, y 5) el que un legislador de CC sea el que pida “suficiente debate” sobre un tema clave en el pleno de la Asamblea, siendo esa una de las aristas del pedido de reposición de los dos tercios: el rechazo a que la mayoría del MAS imponga la decisión de suficiente debate, dejando con la “palabra en la boca” a legisladores de oposición. Después de las elecciones del 18 de octubre, Creemos apuntó a pedir una auditoría denunciando “irregularidades” en los comicios. No obstante, el 27 de octubre, los legisladores de esa fuerza recibieron las credenciales del Órgano Electoral. El 3 de noviembre, en sesión de Diputados, se conformó la directiva de esa cámara. Esa jornada, la diputada Sandra Paz se desmarcó de Creemos y fue elegida con apoyo del MAS como miembro de la directiva camaral, acción que generó una fisura en esa fuerza y dejó en entredicho la consigna de llevar una “una bancada digna” al Legislativo. Se suma el hecho de que Luis Fernando Camacho fue blanco de críticas de activistas y manifestantes, después de expresar, el 17 de noviembre, que el paro de los 21 días de 2019 demandó recursos cubiertos por él, en respuesta al exministro Carlos Romero, quien sostuvo que 300 personas dieron dinero para el supuesto “golpe”. Al respecto de los tres traspiés, el jefe de bancada de Creemos en Diputados, Erwin Bazán, indicó: “El tema de pedir auditoría fue para que la democracia alcance plenitud en un proceso transparente, hubo una serie de irregularidades que las señalamos durante el proceso electoral. Recibimos los curules y con esa autoridad pudimos pedir auditoría”. Bazán manifestó que el incidente con la diputada Paz no quita que Creemos siga siendo una “bancada digna”. “Todavía hay parlamentarios dignos que vamos a pelear por nuestras regiones, por la democracia”, manifestó. Sostuvo que sobre Camacho hay una “crítica miope”. “Se olvidan que el MAS fabricó casos, como el caso Terrorismo, para acallar a la oposición y perseguirlos. Se inventaron una lista y persiguieron a supuestos financiadores como quieren hacer ahora. Camacho muestra valentía y liderazgo, y el mensaje de fondo es: ‘señor Romero, deje de inventarse listas, si va a perseguir a alguien venga por mí’”. Entre los traspiés de CC se ve una apuesta no muy estratégica en la acción interpuesta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en busca de que se repongan los dos tercios en los reglamentos camarales. El recurso fue presentado el 11 de noviembre, justo el día del arribo de Evo Morales a su bastión principal, con lo cual pasó a un segundo plano en los medios de prensa. Además, se suma la previsible y veloz respuesta de esa institución, que en menos de 15 días declaró improcedente a la acción. También está la acción del diputado Guillermo Benavides, quien el 24 de noviembre sugirió “suficiente discusión” en pleno debate sobre la introducción de la retórica de “golpe de Estado”, que hizo el Ejecutivo en una carta para sancionar la norma que proclamó a Luis Arce y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente, respectivamente. La acción de Benavides va en sentido contrario a la lucha que enarbola CC por los dos tercios, dado que uno de los argumentos que hay en contra de su supresión es que el MAS puede, en cualquier momento, declarar suficiente debate sin que la oposición pueda hacer algo al respecto. La jefa de bancada de CC en el Senado, Andrea Barrientos, señaló: “Lo que pasó con Guillermo es fruto de una inexperiencia en las cámaras. Él no está en línea contestataria al partido, lo que pasó es parte de una tarea que se debe aprender, estamos en un trabajo intenso las jefaturas de bancada”. Barrientos no considera que las acciones que iniciaron ante el TCP sean inadecuadas y señaló que tienen una estrategia jurídica que agotarán en todas las instancias posibles. “Las acciones constitucionales que estamos llevando a cabo son medidas que se deben llevar y tenemos toda una estrategia jurídica. Vamos a atacar desde todos los flancos para avanzar en el tema de los dos tercios”, afirmó. Cuatro analistas coinciden en que en este inicio de gestión se ve a una oposición ausente, sin fuerza y carente de liderazgos, en un momento en que el país necesita soluciones urgentes. “La oposición es una figura fantasmagórica, en un momento en que el Gobierno está estupefacto y sólo genera noticias de nombramientos, de órdenes de captura y es completamente incapaz de esbozar una mínima respuesta a los problemas más acuciantes, la oposición calla y sigue la tónica que le propone el MAS”, expresó Roger Cortez. El investigador alertó que estamos frente a una situación en que se terminan los parches y medidas de alivio mínimo utilizados en meses previos. “Nos preparamos a enfrentar una situación completamente agresiva en materia de salud pública, economía, producción y no hay respuesta ni del Gobierno ni de la oposición”, señaló. En la misma línea, la socióloga Sonia Montaño manifestó: “Tenemos unas oposiciones muy débiles, sin fuerza política. Estamos en un momento de una grave crisis política. Ciertamente se están mostrando en una especie de invisibilidad. Necesitamos un liderazgo en el sentido de audaz, valiente, dispuesto al diálogo, con propuestas claras”. La analista política Erika Brockmann ve a una oposición aún “confundida” y espera que no se reproduzcan el comportamiento de los bloques opositores que hubo desde 2006. “Ingresaron al Legislativo dos fuerzas políticas inexistentes en el pasado, nuevos actores que carecen de experiencia y que necesitan de una conducción política importante. Están enfrentando la impotencia que tenían las anteriores oposiciones, pero tienen perfiles interesantes que pueden generar nuevas líneas de actuación, ser propositivos”, apuntó. Mientras que el sociólogo Franco Gamboa ve que la oposición perdió tres rasgos importantes: no tiene un vínculo con sectores activos, ni una capacidad de movilización permanente ante la sociedad civil, le falta capacidad de tomar iniciativas y que carece de un discurso ideológico. “Es un mejunje de posiciones políticas, poco claras en algunos casos”, remarcó. Indicó que además los parlamentarios en su gran mayoría son nuevos y están “en pañales” en la actividad parlamentaria, y que fueron sorprendidos por el MAS cuando canceló los dos tercios en los reglamentos, y se ven restringidos en su capacidad de acción política. En respuesta la senadora Barrientos de CC dijo: “Estamos en este trabajo menos de un mes. Deben tener certeza que la oposición está trabajando de manera intensa para establecer las líneas de acción claras y concretas”. Mientras que el diputado Bazán, de Creemos, apunto: “Estamos cobrando ritmo en la defensa de ciertos temas que pasan por la Asamblea Legislativa. Se verán los resultados. Es pronto para decir si la oposición en el Parlamento puede o no puede, la legislatura apenas comenzó”.