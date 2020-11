Desaparece el misterioso monolito de Utah: Nadie sabe quién lo puso ni quién se lo llevó





29/11/2020 - 09:06:50

RT.- La famosa estructura de metal que fue encontrada recientemente en medio del desierto de Utah (EE.UU.) ha desaparecido este fin de semana. La Oficina de Administración de Tierras del estado ha confirmado una serie de "informes creíbles" de que el monolito ya no existe. Al parecer, el objeto fue extraído durante la noche del viernes 27 de noviembre. Los primeros reportes fueron anunciados a través de redes sociales por excursionistas que visitaron el sitio pero al llegar no encontraron nada. No obstante, la imaginación sobre el origen de este misterioso objeto hizo suponer a los exploradores que la brillante estructura regresó con sus 'legítimos dueños': los extraterrestres. "Fui el primero en descubrir que el monolito había sido robado, aproximadamente a las 11:30 de la noche. En honor a esta pieza de arte creamos una foto que representa al monolito regresando al espacio", escribió el usuario de Instagram, Riccardo Marino. Además, el joven aseguró que "todo lo que quedó en su lugar fue un mensaje escrito en la tierra, que decía 'adiós perra', con una mancha de orina fresca justo al lado". Del mismo modo, comentó que poco antes de llegar vieron un camión que transportaba un objeto grande atado en la plataforma con la compuerta abierta, y ahora sospechan que era el famoso monolito. Mientras tanto, alguien instaló unas pequeñas piedras que marcan el lugar donde yacía el pilar de tres metros de altura, y con el paso de las horas, las personas han continuado apilando más rocas, creando un consuelo para quienes han hecho el esfuerzo de llegar hasta allí. A pesar de que las autoridades anunciaron que no se revelaría la ubicación del objeto porque se encuentra en una zona "muy remota" y temen que las personas puedan requerir rescate si intentan llegar al sitio por su cuenta, los internautas no tardaron en desafiar la advertencia y lograron encontrar las coordenadas a través de Google Earth. De momento, no se conoce quién sustrajo el monolito, y su origen tampoco ha sido confirmado. No obstante, algunas personas sugieren que se trataba de una estrategia de 'marketing' o una instalación de arte en honor al escultor minimalista John McCracken. Sin embargo, ideas más creativas sobre su propósito apuntaban a una "súper arma alienígena", un "antiguo prototipo de Xbox de próxima generación" o un "dispositivo de la NASA", cuyas publicaciones no tardaron en aparecer en la Red.