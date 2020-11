En 21 días de Arce ven ausencia de medidas efectivas





29/11/2020 - 08:55:40

Página Siete.- Este domingo se cumplen tres semanas de la asunción al mando del presidente Luis Arce y si bien se entiende que gran parte del tiempo estuvo destinado a la organización de la nueva estructura gubernamental, el ritmo de la gestión no está acorde con las necesidades del tiempo de crisis que enfrenta el país, coincidieron dos analistas del área económica. Hasta este fin de semana, el Gobierno concretó el pago (desde diciembre) del denominado Bono contra el Hambre y, aún sin una normativa de respaldo, ratificó el establecimiento del Impuesto a las Grandes Fortunas y el reembolso del Impuesto al Valor Agregado (IVA). No obstante, aún no hizo conocer cuál será el plan anticrisis. El día de su posesión, el 8 de noviembre, Arce había anunciado que sus colaboradores “tendrán por delante varias horas de trabajo para recuperar la patria, enfrentar la crisis sanitaria, eliminar el hambre, fomentar el crecimiento y desarrollo del Estado”. Un día después, una nota de prensa del Movimiento Al Socialismo (MAS) informó que había comenzado el diseño del plan, con mayor incidencia en “el área de salud, educación, economía y aparato productivo estatal”. Para el analista económico Róger Banegas y para el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, si bien el pago del Bono contra el Hambre tendrá un efecto positivo, solo es un paliativo para un problema que urge la implementación de un plan anticrisis que incluya medidas más estructuradas. “Desde la primera semana, el gobierno debería anunciar cuál era su plan para la reactivación económica. Y ese plan no se ha hecho conocer. ¿Cuál era el plan para los primeros 100 días? ¿Cuál era la inyección de recursos que se necesitaban y dónde se iban a invertir esos recursos? ¿Cómo se iban a crear los nuevos empleos? Eso no se ha mencionado”, observó Banegas. Rodríguez coincidió en que aunque es comprensible que las primeras semanas de gestión se destinen a la conformación de los equipos técnicos en los ministerios, “el proceso va lento”. “Hay que hacerlo con mayor celeridad para que esta situación de crisis que se está viviendo, con más de 300 mil personas en el país sin empleo, con una disminución de la actividad económica en un 10,4% hasta septiembre, como acaba de informar el INE, se supere. Ameritan políticas públicas valientes, inteligentes, pero además urgentes”, opinó. El 12 de noviembre, Arce anunció la promulgación del Bono contra el Hambre como “la primera medida para la reconstrucción y reactivación de la economía boliviana”. Luego hizo al menos siete anuncios en su cuenta en Twitter de que trabaja en el plan anticrisis (13, 14, 19, 25,26, 27 y 28 de noviembre). Los analistas consultados por este medio dijeron que hasta ahora las medidas efectivas no son las que se esperan para un momento delicado como el que vive el país. Rodríguez opinó que esto se podría explicar por el tiempo que usa el Ejecutivo en la estructuración de su equipo de trabajo. “Cuando transcurrieron tres semanas de haber asumido el gobierno, todavía éste se encuentra constituyendo o armando sus equipos de trabajo en los diferentes ministerios. De ahí que el volumen de las medidas de política pública que se esperaba para enfrentar esta severa situación económica, como la que están atravesando los ciudadanos, no guarda relación con lo esperado”. Banegas fue más crítico. “No hay señales claras que vislumbren cuáles son las medidas efectivas para la reactivación económica. Y esas medidas efectivas deben traducirse en inyección de recursos a diferentes sectores económicos. Creo que no se ha dicho ni se ha especificado cuáles son los sectores donde se va a impulsar el apoyo económico”, afirmó. Opinó que entre otras cosas, un plan anticrisis debe incluir medidas de financiamiento para la micro y la mediana empresa, además de asistencia financiera a las empresas con problemas. Rodríguez recordó que el IBCE propuso para enfrentar la crisis “un gran pacto social productivo” entre el Gobierno, los trabajadores y el sector empresarial, además de un plan de empleos “legales, formales y sostenibles”.



Presidente dice que la economía se dinamizará desde diciembre Mediante su cuenta en Twitter, el presidente Luis Arce hizo saber que trabaja con su equipo de ministros y viceministros para definir las medidas con las que se comenzará a dinamizar la economía desde diciembre. Acompañó el mensaje con cuatro fotografías, en las que se lo ve trabajando junto a cinco de sus colaboradores en una oficina de la Casa Grande del Pueblo. “Con el equipo económico de ministros y viceministros definimos las nuevas medidas que dinamizarán la economía desde el próximo mes de diciembre. Optimizaremos los gastos y reactivaremos la inversión pública para generar empleos”, escribió. Un día antes, el Presidente había destacado la promulgación del decreto 4399, que refuerza los mecanismos de prevención, atención y protección a mujeres en situación de violencia y dispone que el Ministerio de Educación incluya en la currícula escolar temas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. El viernes informó que se reunió con microempresarios y anunció: “Decidimos implementar medidas para incentivar la producción nacional y la lucha contra el contrabando. Este sector clave agrupa la cadena productiva de miles de emprendedores en el país”. El jueves se había reunido con los presidentes de la Central Local de Cooperativas Mineras Caracoles R.L., con quienes dijo que trabajó “en políticas de reactivación económica”. El martes lo hizo con dirigentes de la Central Obrera Boliviana. “Analizamos la coyuntura de la crisis en educación, salud y economía. Después de casi un año de perjuicio e irresponsabilidad, tenemos la ardua tarea de reactivar el aparato productivo y generar empleo”, anunció tras la cita. El jueves, mediante un post de Facebook del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el Ejecutivo ratificó sus ofertas electorales. “Les presento las nuevas determinaciones que hemos tomado como Gobierno para comenzar a salir de la crisis económica en la que se encuentra nuestro país. Y también para profundizar nuestra lucha contra la violencia hacia las mujeres”, escribió la autoridad.