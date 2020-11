Impulsan al menos 11 juicios contra autoridades del gobierno de Añez





29/11/2020 - 08:34:58

Página Siete.- Al igual como ocurrió al inicio de la gestión transitoria de Jeanine Añez, a fines de 2019, el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder llegó acompañado de procesos contra exautoridades en el gobierno saliente. En este caso se activaron o impulsaron al menos 11 de ellos. Cuatro exministros, un exviceministro, un exdirector nacional y un exdirector del Ministerio de Gobierno enfrentan juicios por distintos casos y con distintos cargos, y todo apunta a que la lista continuará sumando nombres, incluso el de la expresidenta, quien denunció el pasado jueves que sufre acoso de las fuerzas de seguridad del Estado. Además de las autoridades directamente dependientes del Ejecutivo, son procesados un general de las Fuerzas Armadas y tres exjefes de la Policía. La activación de procesos se da a la par de fallos judiciales que benefician a exautoridades y allegados al anterior gobierno del MAS. Hasta el pasado martes, Página Siete había contabilizado al menos 13 casos, incluido el del expresidente Evo Morales, acusado por terrorismo y sedición y actual conductor del partido en función de Gobierno. La exautoridad con mayor cantidad de procesos y anuncios de juicios es el exministro de Gobierno Arturo Murillo, para quien se solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la activación del “sello azul”, que es una notificación para que los policías de los 194 países miembros de esta organización alerten sobre el paradero y los movimientos de la exautoridad. Murillo está procesado por la compra de gases lacrimógenos con aparente sobreprecio, por la presunta destrucción de la libreta militar del expresidente Morales y, la anterior semana, la Fiscalía decidió incluirlo en la investigación por las muertes que en noviembre de 2019 ocurrieron en Sacaba, Cochabamba. En el primer caso, donde la denuncia fue interpuesta por legisladores del MAS el 8 de junio, está acusado por el delito de uso indebido de influencias; en el segundo, la acusación es por robo y, en el tercero, el proceso fue abierto por asesinato. Además de ello, legisladores del MAS anunciaron que impulsarán otro proceso en su contra por las muertes ocurridas en ese mismo periodo en Senkata, El Alto. “Vamos a hacer una demanda, como diputados de El Alto, para que los que vulneraron derechos sean enjuiciados (...) Le iniciaremos un juicio a la expresidenta Jeanine Añez (...) lo mismo con López y Murillo”, anunció el diputado Renán Cabezas (MAS). Murillo suma además otro proceso en su contra, aunque esta vez iniciado por un particular. La ciudadana Lourdes Pacheco lo acusó por difamación y calumnias, por haberla señalado públicamente como la responsable del secuestro de una menor, y pidió la anotación preventiva de sus bienes. El exministro de Defensa Fernando López es procesado en dos casos en los que también se encuentra Murillo: el de la compra de gases con presunto sobreprecio y el del caso Sacaba. Las acusaciones son las mismas y su nombre también se encuentra en la lista que los legisladores alteños del MAS barajan para iniciar juicios por el caso Senkata. Al igual que en el caso de Murillo, se solicitó a la Interpol el “sello azul” contra López. Según el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, se encontraría en Estados Unidos, al igual que Murillo, aunque lo cierto es que del exministro no se sabe nada desde que dejó el país el 5 de noviembre por un paso no autorizado en la frontera con Brasil. El tercer exministro en la lista de procesados es Víctor Hugo Zamora, quien ocupaba la cartera de Hidrocarburos y que ahora es investigado por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de seguros por 49 millones de bolivianos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Es acusado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra y la Policía no pudo encontrarlo en el domicilio que declaró, ubicado en Tarija. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Roberto Aguilar, dijo que se presume que estaría en Paraguay o Argentina. La exministra de Salud Eidy Roca también es procesada. El pasado miércoles, el Ministerio Público decidió reactivar la investigación por el caso de la supuesta corrupción en la compra de respiradores chinos, donde Roca es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. El proceso había sido abierto en agosto a denuncia de exdiputados del MAS y el fiscal Marco Villa recordó que la exministra ya presentó una declaración informativa, donde presentó sus descargos y acreditó domicilio y familia residente en el país. No obstante, se analiza la activación de una alerta migratoria. Al referirse a este caso, el titular del Ministerio Público en La Paz, Marco Cossío, dijo que la Fiscalía prefiere evitar dar muchos detalles sobre cómo avanzan ésta y otras investigaciones debido a que, en el último tiempo, los involucrados optan por abandonar el país. “No podemos adelantar, hablamos y de repente los exministros o personas investigadas ya no están en Bolivia”. Una de las exautoridades que está procesada y salió el país es el exviceministro de Régimen Interior Javier Issa, investigado por el caso de la libreta de servicio militar del expresidente Morales. Según el director de Interpol-Bolivia, Pablo García, el exviceministro dejó el país el 9 de noviembre con destino a Miami, Estados Unidos. Sobre él pesa una orden de aprehensión. La sexta exautoridad es Marcel Rivas, quien enfrenta un proceso por presuntamente haber favorecido la salida del país de los exministros Murillo y López, en su condición de director nacional de Migración. A ello se suma un segundo proceso que deberá enfrentar por presuntamente haber usado las alertas migratorias con fines políticos. También es procesado en el caso de la compra de gases el exdirector general del Ministerio de Gobierno Sergio Alberto Zamora Bascopé, para quien también se solicitó el sello azul. Además de estas siete exautoridades del Ejecutivo, son procesados por asesinato en el denominado caso Sacaba el general de las FFAA Alfredo Cuéllar, el excomandante de la Policía de Cochabamba coronel Jaime Zurita y otro exjefe policial, del que aún no se difundió su nombre. Cuéllar fue aprehendido y el jueves un juez decidió su detención domiciliaria sin derecho al trabajo, lo que generó malestar dentro de las FFAA y protestas del sector pasivo. El exjefe de la Felcc coronel Iván Rojas enfrenta tres procesos, uno por legitimación de ganancias ilícitas, otro por la desaparición de la libreta del expresidente Evo Morales y uno reciente por presunta manipulación de 10 procesos de investigación mientras ocupaba el cargo. Este último proceso fue abierto por el exdiputado del MAS Julio Huaraya. Rojas no fue a declarar con el argumento que padece coronavirus.