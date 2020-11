Ministro de Gobierno: No existen cárteles del narcotráfico; Bolivia es utilizado como país de tránsito de drogas





28/11/2020 - 16:24:02

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ratificó este sábado que no hay "cárteles del narcotráfico" en el país. "En Bolivia no existen cárteles, eso no pasa en el país, porque no tenemos los grados de violencia necesaria para que el crimen organizado genere cárteles", dijo la autoridad. Agregó que en realidad lo que existen son emisarios de algunos clanes familiares que operan en el país con el tráfico de sustancias controladas. Por eso, "por su ubicación geográfica, generalmente Bolivia es utilizado como país de tránsito de drogas, que provienen de otros países con destino a otros países de Latinoamérica y Europa", enfatizó. En ese sentido, Del Castillo aseguró que se dará continuidad a la estrategia boliviana de la "nacionalización" de la lucha antidroga, que en su momento incluso fue aplaudida por los organismos internacionales. Sin embargo, también anticipó que se harán algunas mejoras o modificaciones en la lucha contra este ilícito. La denominada nacionalización de la lucha contra el narcotráfico inició a finales del 2008 a través de la recuperación de la soberanía y dignidad en este trabajo con el respeto a los derechos humanos. Este proceso inició tras la expulsión de la agencia antidroga estadounidense (conocida como DEA) y el cierre de la oficina de asuntos antinarcóticos de Estados Unidos (NAS) por indicios de injerencia en asuntos políticos internos del país.