Un anciano declarado muerto en hospital de India regresa a su casa una semana después





28/11/2020 - 10:39:59

Shibdas Bandyopadhyay, un anciano de 75 años, residente de Birati, en el estado indio de Bengala Occidental, retornó a su hogar una semana después de que lo declararan 'muerto' a causa del covid-19, reporta el canal NDTV. Una vez que dio positivo por coronavirus, Bandyopadhyay fue internado en el hospital el pasado 11 de noviembre. Dos días después falleció, según informaron los médicos a sus allegados, que no podían acercarse al difunto debido a las medidas sanitarias. "Cremamos el cuerpo y estábamos listos para llevar a cabo el shraddha (una ceremonia funeraria)", señaló el hijo del anciano. No obstante, días más tarde "alguien nos dijo que mi padre se había recuperado y teníamos que conseguir una ambulancia para llevarlo a casa", afirmó, según cita el medio local. Mientras los familiares de Bandyopadhyay permanecían en 'shock' tras enterarse de la buena noticia, quienes no tenían nada que celebrar eran los parientes de Mohinimohan Mukhopadhyay, la persona que fue cremada tras morir de la misma enfermedad, y a quien sus verdaderos familiares no pudieron decir adiós.