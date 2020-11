3 municipios de la Llajta no salen del riesgo alto y Sedes ve un anticipo del rebrote





28/11/2020 - 08:39:54

Opinión.- Tres municipios del Eje Metropolitano de Cochabamba no salen de la categoría “riesgo alto” al coronavirus, a pesar de que hubo un descenso de casos en el país. Se trata de Cercado. Sipe Sipe y Colcapirhua. Los tres están al menos tres semanas consecutivas en esa categoría que aglutina a los territorios nacionales que registran tasas altas de incidencia de casos activos de COVID-19, de acuerdo con el documento del Índice de Riesgo Municipal COVID-19, presentado ayer por el Ministerio de Salud. Cochabamba, en total, tiene cinco municipios con riesgo alto. A todos los mencionados se suman Tacachi y Morochata. CIFRAS Ese no es el único dato negativo para el departamento, también lo es un posible anticipo de rebrote del virus. 32 casos positivos de coronavirus fueron reportados ayer en Cochabamba por el Servicio Departamental de Salud (SEDES). Del total, 23 corresponden a Cochabamba, cinco a Aiquile, dos a Punata, uno a Cliza y uno a Quillacollo. “Quizá este sea el anticipo de lo que no quisiéramos que suceda, un rebrote. Esto porque mucha gente está perdiendo los hábitos de autocuidado”, aseguró el responsable de Epidemiología del SEDES, Rubén Castillo. Agregó que, “lamentablemente, estamos viendo este incremento paulatino (de positivos), estábamos con un promedio de 10 casos en los otros días”. La mayoría de los contagiados tienen entre 20 y 39 años de edad. Según Castillo, por ahora, son pacientes que sobrellevan la enfermedad de forma leve y sin complicaciones.