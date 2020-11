Gobierno lanza desde Santa Cruz plan nacional de seguridad ciudadana





28/11/2020 - 08:20:38

Santa Cruz, (ABI).- El Ministerio de Gobierno lanzó la noche de este viernes, en Santa Cruz, un nuevo plan de seguridad ciudadana que comenzará a aplicarse en los nueve departamentos del país. "El día de hoy arranca un plan de seguridad, no solo en Santa Cruz, sino a nivel nacional que hemos denominado: Plan Por Una Bolivia Mejor, donde se desplegará a toda la Policía Boliviana a las calles, porque ya se vienen las fiestas de fin de año, una fecha en la cual, creemos, se incrementa la delincuencia", informó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Agregó que esta primera jornada del plan será analizada para ver si se incrementa o no el número de efectivos. "Entonces, verificaremos con estos análisis e informes para ver si se realizan o no modificaciones al mismo", agregó. Por otro lado, el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, añadió que "este plan cuenta con tres pilares, el primero esta vinculado a la prevención del delito, el segundo a la persecución penal y un tercer factor, que esta vinculado al respeto hacia la naturaleza". Finalmente, dijo que en la capital cruceña se han desplazado 34 camionetas, 63 motocicletas y más de 400 efectivos que están distribuidos en los diferentes distritos municipales.