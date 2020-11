Legislativo acelerará juicio a consejeros de la Magistratura





28/11/2020 - 08:15:50

Erbol.- El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Andrés Flores, anunció que el Legislativo acelerará el proceso para juicio de responsabilidades que inició el Ministro de Justicia contra los tres consejeros de la Magistratura, por incumplimiento de deberes. “Nosotros vamos a coordinar, vamos a acelerar, queremos que la justicia se cambie en nuestro país”, dijo el diputado representante del MAS. Flores confirmó también que se ha recibido la denuncia del ministro Iván Lima contra los consejeros Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel. En la misma se acusa a las autoridades del Órgano Judicial por no haber cumplido con la reforma al sistema penal en el marco de la Ley 1173. De acuerdo con procedimiento, la Comisión de Justicia Plural debe remitir la denuncia al Comité del Ministerio Público para que realice la investigación respectiva. El proceso se debe realizar con control de la Comisión de Constitución y con la Comisión de Derechos Humanos como instancia de apelación. Flores señaló que la denuncia se tratará en la sesión de Comisión de Justicia del miércoles y se la derivará al Comité respectivo. “Vamos a acelerar, no podemos dejar que se pueda quedar en las comisiones. La Comisión de Justicia, Comisión de Constitución y lo que es Derechos Humanos lo vamos a impulsar, por lo tanto nosotros, con nuestro jefe de bancada nacional, vamos a reunirnos las tres comisiones para acelerar todas las demandas qué han llegado”, recalcó. Aseguró que en el procedimiento los denunciados podrán defenderse y los legisladores actuarán en el marco de la ley. CC critica La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, señaló que una eventual destitución de los consejeros de la Magistratura sólo haría que el MAS ponga a nuevas autoridades que también respondan a su línea partidaria. Dijo que el cambio de la justicia debe pasar por una reforma constitucional, en la cual se modifique la forma de preselección de candidatos a magistrados, para que la Asamblea no se encargue de esta tarea, sino se encargue un órgano independiente formado por colegios de abogados y otros.