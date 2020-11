En un mes, la justicia benefició a quince masistas y allegados





28/11/2020 - 08:13:39

Página Siete.- En cuatro semanas, al menos 15 masistas y personas afines al partido azul fueron beneficiados por la justicia y el Ministerio Público. Son cinco exministros, tres exgobernadores, un dirigente cocalero, un asambleísta departamental, dos exvocales electorales del TSE y tres acusados de causar violencia en 2019. En el mes en curso fueron beneficiados por decisiones judiciales los exministros Juan Ramón Quintana (Presidencia), Javier Zavaleta (Defensa), Nemesia Achacollo (Desarrollo Rural), Carlos Romero (Gobierno) y Wilma Alanoca (Culturas). Quintana, Zavaleta y Alanoca estuvieron un año en la residencia de la Embajada de México, donde se dirigieron en noviembre de 2019 para solicitar asilo, luego de que Evo Morales renunciara a la presidencia. De igual forma fueron beneficiados los exgobernadores Esteban Urquizu (Chuquisaca), Víctor Hugo Vásquez (Oruro) -quien también estuvo un año en la residencia de la embajada mexicana- y Alex Ferrier (Beni). El caso de Ferrier es el más reciente, dado que ayer la fiscal de distrito de Beni, Martha Mejía, informó que se levantó la detención domiciliaria que pesaba en contra del exgobernador por el proyecto carretero Trinidad-Loreto. “Cesó la detención domiciliaria, pero sí está con las medidas sustitutivas”, manifestó la fiscal. Ferrier denunció que fue torturado en el penal de Chonchocoro para que incrimine al expresidente Morales. “La primera noche me hacen dormir parado, la segunda noche me meten a una celda de castigo, donde solamente había una canastilla de Coca Cola para poder sentarme y al tercer día puedo salir a una celda para compartir con dos privados de libertad y al cuarto día, la cuarta noche, empiezan a torturarme”, comentó el político beniano.



Gustavo Torrico, asambleísta departamental de La Paz y dirigente “histórico” del partido azul, y Faustino Yucra, dirigente cocalero, también fueron beneficiados. Luego de que le levantaran la detención domiciliaria, Torrico apuntó contra el Ministerio Público y dijo que “es un club de bufones que salta cuando se sienta el rey”. “No importa de qué color sea, el rey se sienta y ellos empiezan a saltar a su alrededor, es una vergüenza”, manifestó. El jueves, Yucra, quien fue favorecido con la suspensión de la detención preventiva que pesaba en su contra por el caso denominado sedición y terrorismo, manifestó que le ofrecieron dinero a cambio de incriminar a Morales. “Ellos me han ofrecido 200 mil dólares para que yo declaré contra Evo Morales”, sostuvo antes de señalar que no accedió a aquello. “No he declarado. Me querían hacer declarar”, manifestó. Ese caso data del 20 de octubre de 2019, cuando el Ministerio Público abrió de oficio la investigación contra Morales por una llamada telefónica en la que se escucha a una voz, atribuida al expresidente, instruir al dirigente Yucra “cercar y dejar sin alimento a las ciudades”. La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Choque y el vocal Idelfonso Mamani fueron beneficiados con detención domiciliaria en el marco del caso fraude electoral. En 2019, la Organización de Estados Americanos, en una auditoría, detectó que hubo manipulación dolosa en actas y en el procesamiento de los resultados de las elecciones del 20 de octubre del año pasado.



El 20 de noviembre, cesó la detención preventiva que cumplía el sargento de la Policía Ismael Marquina, quien fue acusado por supuestamente entregar armas a cocaleros durante la crisis de 2019. “Hoy cesó la detención preventiva del sargento de la Policía Ismael Marquina, el policía que se rehusó a amotinarse y a recibir sobornos por parte de sectores que organizaron el golpe de Estado”, comunicó entonces el Ministerio de Gobierno. El 27 de noviembre se conoció que Facundo Molares, exguerrilero de las FARC, fue beneficiado con detención domiciliaria. Molares fue encarcelado por los hechos luctuosos en Montero, en los que dos personas perdieron la vida el 30 de octubre de 2019. Esta semana también se conoció que Rosendo Copa, indígena qaqachaca, fue excarcelado después de estar un año tras las rejas. Fue acusado de participar en la emboscada a mineros de Potosí que se dirigían al departamento de La Paz. Exministros, exgobernadores y exvocales Juan Ramón Quintana

El 1 de noviembre se informó que la jueza Claudia Castro dejó sin efecto una orden de aprehensión en contra del exministro de la Presidencia por el denominado caso sedición y terrorismo.



Javier Zavaleta

El 1 de noviembre, el juez Javier Vargas dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra del exministro de Defensa. Carlos Romero

El 4 de noviembre se conoció que el juez Alan Zárate anuló la imputación contra el exministro de Gobierno por el caso llamado Uelicn. Wilma Alanoca

El 7 de noviembre, el fiscal Roberto Marcos Villa determinó la anulación del caso “bombas molotov” y se levantó la orden de aprehensión contra la exministra de Culturas. Nemesia Achacollo

El 20 de noviembre, la jueza Claudia Castro levantó el arresto domiciliario que pesaba en contra la exministra por el caso Fondioc.



Esteban Urquizu

El 3 de noviembre, el juez anticorrupción Gary Bracamonte suspendió la detención domiciliaria que pesaba en contra de exgobernador de Chuquisaca. Víctor Hugo Vásquez

El 17 de noviembre se informó que la Fiscalía de Oruro anuló la orden de aprehensión que pesaba en contra del exgobernador de Oruro por el caso Vila Vila. Alex Ferrier

El 27 de noviembre, la fiscal de Beni Martha Mejía informó que se cesó la detención domiciliaria que pesaba en contra del exgobernador de ese departamento. María E. Choque

El 12 de noviembre se conoció que la jueza Lorena Camacho determinó detención domiciliaria para la expresidenta del TSE en el marco del caso fraude electoral.



Idelfonso Mamani

El 23 de noviembre, el exvocal electoral se benefició también con detención domiciliaria.