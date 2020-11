Añez denuncia acoso y persecución y el gobierno le garantiza un debido proceso sin que exista un juicio





27/11/2020 - 19:17:24

La Paz.- Ante las denuncias de la expresidenta Jeanine Añez de acoso y persecución, el ministro de Justicia, Iván Lima, pidió este viernes a la exautoridad responder todas las denuncias en su contra y le garantizó un debido proceso. Una nota de la agencia gubernamental ABI, da cuenta de estas declaraciones del ministro, en la que no se aclara a qué debido proceso se refiere la autoridad de gobierno, ya que hasta el momento no se conoce que se haya iniciado aún proceso en contra de la expresidenta del Estado. "Exhortamos a la expresidenta Jeanine Añez que pueda responder a todas las denuncias, a todas las actuaciones con la tranquilidad que ella manifiesta. Este Gobierno le garantiza un debido proceso, le garantiza que todas las actuaciones del Órgano Judicial van a ser en el marco de la independencia", afirmó Lima, durante una conferencia de prensa. Autoridades de gobierno y asambleñistas del MAS anunciaron juicios de responsabilidades en contra de la expresidenta, así como procesos en la justicia, pero a la fecha no se han presentado nunguna demanda. El ministro Lima dijo que se aprecia que Añez continúe en el país y que pueda responder al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los hechos violentos registrados en 2019 y a la Justicia boliviana. El 25 de noviembre, la exmandataria denunció que es víctima de acoso y persecución de parte del MAS, a través de la Policía y otros sujetos no identificados. Un día después, Añez envió una carta al presidente Luis Arce, en la que denunció que las fuerzas de seguridad del Estado la acosan de "forma absurda" debido a que se quedará en el país. El 29 de octubre, el Legislativo determinó sugerir un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Añez y 11 de sus ministros, por las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, registrados en noviembre de 2019, juicio que hasta el momento no se ha iniciado, ya que requiere de 2/3 de aprobación en el Legislativo. El 23 de noviembre, la comisión de expertos de la CIDH inició la investigación de los hechos de violencia en 2019 sobre la base de tres ejes: la evaluación de las pesquisas que hizo el Estado; la realización de las indagaciones; y la reparación de las víctimas.